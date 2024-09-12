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Redução do estresse

5 impactos da atividade física na saúde mental

Médico explica os benefícios de incorporar exercícios físicos na rotina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 set 2024 às 08:00

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Exercícios físicos aumentam a produção de endorfinas, que ajudam a combater o estresse e proporcionam uma sensação de felicidade Crédito: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Em tempos de conscientização sobre saúde mental, a atividade física se destaca como uma forma acessível de promover bem-estar emocional e prevenir transtornos psicológicos. Mesmo com agendas lotadas, encontrar tempo para se exercitar é, decerto, crucial.
“Ferramenta poderosa para promover o equilíbrio psicológico e emocional, a atividade física nem sempre encontra espaço na agenda lotada de um adulto, mas é, sem dúvida, uma aliada, não apenas para fortalecer o corpo, mas também na promoção da melhoria da saúde mental”, reforça o médico e coordenador do curso de medicina da Faculdade de Medicina Uniderp de Ponta Porã, José Ricardo Scalise
Pensando nisso, o médico indica 5 impactos da atividade física na saúde mental. Confira!

1. Liberação de endorfinas e neurotransmissores

A prática de exercícios físicos estimula a produção de endorfinas, neurotransmissores conhecidos por promoverem sensações de bem-estar e felicidade. Esses compostos químicos naturais ajudam a combater o estresse e a ansiedade, proporcionando um efeito antidepressivo e melhorando o humor de forma geral.

2. Redução do estresse e da ansiedade

Atividades físicas, especialmente as de intensidade moderada, têm mostrado eficácia na redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Exercícios como a caminhada, a corrida e a natação ajudam a regular a resposta ao estresse, promovendo uma sensação de calma e relaxamento.

3. Melhora na qualidade do sono

O exercício regular contribui para a melhoria da qualidade do sono, ajudando a regular o ciclo circadiano e a reduzir problemas como a insônia. Um sono adequado é fundamental para a saúde mental, pois, além de promover a recuperação física, melhora a cognição e o estado emocional.
Imagem Edicase Brasil
A sensação de progresso em relação às metas fitness contribui para o aumento da autoestima e da confiança Crédito: Ya_blue_ko | Shutterstock

4. Aumento da autoestima e da confiança

O engajamento em atividades físicas costuma levar a melhorias visíveis na condição física e no desempenho atlético, o que, por sua vez, pode aumentar a autoestima e a confiança. A sensação de realização e progresso nas metas de fitness contribui para uma imagem corporal mais positiva e uma mentalidade mais resiliente.

5. Criação de propósito

Incorporar a atividade física na rotina diária ajuda a criar uma estrutura e um senso de propósito, o que é especialmente benéfico para pessoas que lutam com transtornos como a depressão . Manter uma programação regular de exercícios pode auxiliar na criação de uma sensação de normalidade e previsibilidade, algo importante para o equilíbrio emocional.

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