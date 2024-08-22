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Técnica chinesa

7 benefícios da acupuntura para quem pratica atividade física

Tratamento alternativo é recomendado tanto para atletas amadores quanto para profissionais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 ago 2024 às 11:00

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
A acupuntura pode ajudar a melhorar o desempenho de quem pratica atividade física  Crédito: New Africa | Shutterstock
Com uma história de mais de cinco mil anos, a acupuntura envolve a inserção de finas agulhas em pontos específicos do corpo para estimular nervos periféricos. Isso envia sinais ao sistema nervoso central, promovendo a liberação de neurotransmissores e hormônios, como endorfinas, que ajudam a diminuir a sensação de dor.
Esta técnica ancestral chinesa pode ser aplicada para diversas necessidades terapêuticas, incluindo a melhoria do desempenho esportivo. Veja 7 benefícios da acupuntura!

01

Redução de dores

A acupuntura e a eletroacupuntura são eficazes no alívio da dor — seja ela aguda ou crônica. Para atletas que enfrentam dores musculares e lesões, a terapia se mostra extremamente importante.

02

Aceleração na recuperação

A acupuntura e o laser acupuntura podem acelerar a recuperação após lesões esportivas, pois melhoram a circulação sanguínea e reduzem a inflamação.

03

Prevenção de lesões

A acupuntura melhora a qualidade da força muscular , as condições cardiorrespiratórias, a flexibilidade, além do bem-estar mental e físico dos atletas. A estimulação de pontos auxilia na performance esportiva, na plasticidade muscular, prevenindo lesões, ou seja, ajuda na redução da dor e na melhora do rendimento.

04

Flexibilidade e mobilidade

Ao aliviar a tensão muscular e liberar pontos de tensão, a acupuntura ajuda a melhorar a flexibilidade e a amplitude do movimento, o que é benéfico para o desempenho.

05

Melhora no desempenho

A prática de acupuntura pode ajudar a equilibrar o fluxo de energia no corpo, resultando em seu aumento e resistência, essenciais para a prática esportiva .

06

Redução do estresse e ansiedade

A acupuntura ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando um estado mental mais calmo e focado, o que pode melhorar o desempenho durante competições.

07

Regulação do sono

A acupuntura é realizada em pontos específicos do corpo para estimular o fluxo de energia e equilibrar o sistema nervoso, diminuindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ela também promove um estado de relaxamento, o que facilita o início e a manutenção do sono.

Indicações da acupuntura para esportistas

Segundo a enfermeira acupunturista Patrícia Lucas, essa prática terapêutica é indicada para todas as modalidades em diferentes fases do esportista, desde a amadora até os profissionais. “Mesmo sem contraindicações, é importante ressaltar que, caso o atleta tenha sofrido cirurgia exposta que esteja em cicatrização, a acupuntura não é realizada no local”, explica a profissional, pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares e em Medicina Tradicional Chinesa.
A quantidade e a frequência das sessões, conforme Patrícia Lucas, vão depender das necessidades específicas de cada pessoa. “Se for para tratar alguma lesão ou prevenir a dor, é indicado realizar a acupuntura antes do exercício físico duas vezes na semana. Caso o atleta já esteja competindo, a acupuntura pode ter periodicidade diária e ser realizada após a prática esportiva. Isso vai deixar a musculatura mais relaxada e prepará-la para as próximas atividades físicas”, explica.
Apesar do alívio dos sintomas mencionados, é importante frisar que a técnica é um tratamento alternativo. Ou seja, em alguns casos, é imprescindível o acompanhamento com a medicina ocidental.

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