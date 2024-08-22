7 benefícios da acupuntura para quem pratica atividade física

01
Redução de dores
02
Aceleração na recuperação
03
Prevenção de lesões
04
Flexibilidade e mobilidade
05
Melhora no desempenho
06
Redução do estresse e ansiedade
07
Regulação do sono
Indicações da acupuntura para esportistas
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