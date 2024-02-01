Computadores fantásticos, missões à Lua, IA: eventos de ciência em 2024

A revista Nature, já no início deste ano, fez uma revisão sobre quais novidades em ciência merecem nossa atenção em 2024. Já comentamos, neste espaço, das pesquisas em Medicina . Os editores da Nature destacam a inteligência artificial (IA) como uma área onde esperamos novidades importantes neste ano.

Sabemos que a veneranda Microssoft ultrapassou recentemente a Apple em valor de mercado essencialmente pelos investimentos em IA. Os computadores daquela companhia do Vale do Silício terão uma tecla de acesso a IA usando Gemini, o poderoso e inovador software dessa empresa.

Em 2024, espera-se que o criador do chatbot, a OpenAI, lance o GPT-5, a mais nova versão de ChatGPT. Ele poderá processar simultaneamente textos, imagens, áudios e vídeos. Uma nova versão da IA do Google, a Alphafold, também deverá estar disponível em 2024. Ela poderá modular representações de proteínas, ácidos nucleicos e outras moléculas do corpo humano com precisão atômica, abrindo fantásticas possibilidades de descobertas de sítios de ação de novas drogas.

Logo na noite desta terça-feira, 1.º, haverá uma superlua, nome popular da lua cheia ou nova. Crédito: Divulgação/Observatório Heller & Jung

No Chile, o Observatório Simons, no deserto do Atacama, deverá ficar completo em meados de 2024. Esse novo equipamento vai pesquisar assinaturas das ondas gravitacionais surgidas logo após o Big Bang. No entanto, astrônomos têm duvidado se esses extraordinários novos telescópios não terão sua função prejudicada pelo reflexo de luz do número crescente de satélites feitos pelo homem que já poluem a noite escura com seu brilho.

No combate à dengue, além da vacina em 2024, deve evoluir a fábrica de produção de mosquitos infectados pela bactéria Wolbachia, que impede o mosquito de transmitir vírus da dengue, zika e chikungunya. Programam produzir 5 bilhões de mosquitos modificados por ano.

Novas missões para a Lua estão programadas para 2024. No final deste ano, a Nasa pretende lançar a Artemis II com quatro astronautas para um voo ainda sem aterrissar. Seria um preparo para o voo seguinte da Artemis III, este com aterrissagem (ou alunissagem???) A China também prepara uma missão lunar, a Chang´e 6, em 2024, com objetivo de coletar amostras do lado mais distante da lua.

A Nasa vai lançar também em outubro próximo à nave Clipper para a lua Europa do planeta Júpiter, com objetivo de estudar possibilidade de vida no oceano subterrâneo daquele satélite. O Japão planeja enviar missões a Phobos e Delmos, luas de Marte, com planos de chegar a Phobos, coletar amostras e retornar a Terra apenas em 2029.