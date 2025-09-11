Doutor em Doenças Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaço, faz reflexões sobre saúde e qualidade de vida
Alimentos anti-inflamatórios, Ozempic: novidades no tratamento de câncer
Muito interessantes foram estudos apresentados avaliando tratamento para dez tipos diferentes de câncer que mostraram que iniciar os ciclos de imunoquimioterapia antes das 15h tinha eficácia maior que feitos mais tarde
