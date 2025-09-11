Lauro Ferreira Pinto
Doutor em Doenças Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaço, faz reflexões sobre saúde e qualidade de vida

Alimentos anti-inflamatórios, Ozempic: novidades no tratamento de câncer

Muito interessantes foram estudos apresentados avaliando tratamento para dez tipos diferentes de câncer que mostraram que iniciar os ciclos de imunoquimioterapia antes das 15h tinha eficácia maior que feitos mais tarde

Publicado em 11/09/2025 às 04h00


