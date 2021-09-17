Até quando dura o recuo do presidente?

Tudo indica que Bolsonaro percebeu que, embora as manifestações tivessem tido uma presença expressiva de público, as reações aos seus discursos partidas dos demais Poderes da República e de numerosas entidades da sociedade civil denunciavam que ele havia ultrapassado todos os limites e evidenciavam propósitos golpistas repelidos até por partidos e lideranças políticas que a ele se alinham.