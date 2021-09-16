Sergio Marone critica Mario Frias após repasses a projeto de filho de Bolsonaro

Sério Marone e Mário Frias Crédito: Reprodução

Na noite desta quinta-feira (15), o ator e apresentador Sergio Marone publicou em seu Twitter uma crítica ao secretário especial da Cultura, Mario Frias, respondendo a uma postagem em que este agradece ao senador Fernando Bezerra (MDB-PE) por ter adiado a votação da Lei Paulo Gustavo.

Na publicação, Marone destaca uma imagem que aponta o repasse de R$ 4,6 milhões da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) ao projeto Casinha Games (Cultura Digital), apontado pelo texto como uma iniciativa de Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro.

O ator aponta que Frias está deixando ex-colegas artistas passando fome e que, não fossem os olhos azuis de Frias, ele "jamais teria tido uma oportunidade na TV". "E os R$ 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo também? Explica?", escreveu ainda.

Isso, deixa um monte de ex colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda.. não fosse seus olhos azuis, jamais teria tido uma oportunidade na TV. @mfriasoficial e os 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo tbem? Explica? https://t.co/dM88MGXoUQ pic.twitter.com/mTXfLBVCGv — Sergio Marone (@SergioMarone) September 15, 2021

Minutos depois, Frias se manifestou na rede, apelidando o apresentador de "Morango" e classificando o Casinha Games como um "um curso profissionalizante, para capacitar jovens de baixa renda no mercado de trabalho, aprendendo programação, design gráfico, criação de roteiro, produção musical etc."

Claro, Morango, vou deixar de criar um curso profissionalizante, para capacitar jovens de baixa renda no mercado de trabalho, aprendendo programação, design gráfico, criação de roteiro, produção musical etc, para dar dinheiro para ex-colega famoso. Vai esperando. pic.twitter.com/wZKoH6JiuV — MarioFrias (@mfriasoficial) September 15, 2021

O secretário apontou ainda que não deixaria de financiar a iniciativa "para dar dinheiro para ex-colega famoso". "Vai esperando", concluiu.