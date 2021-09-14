Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Rouanet só deve voltar a ter comissão no ano que vem, e gestão Frias ignora 2021

Governo afirmou que novo edital para o biênio de 2022-2023 deve ser lançado nos próximos 60 dias

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 09:41
O secretário de Cultura, Mário Frias
O secretário de Cultura, Mário Frias Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O governo Bolsonaro protelou tanto a abertura de novo edital para selecionar a nova composição da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Cnic, que o comitê só deve voltar no ano que vem.
A comissão, que está inativa desde abril, é formada por representantes da sociedade civil e é responsável por avaliar projetos para a obtenção de incentivo fiscal via Lei Rouanet. Além disso, é um dos principais mecanismos para garantir a transparência dessa que é a maior lei de fomento às artes do país.
Em reposta a pedido feito via Lei de Acesso à Informação, a gestão de Mário Frias afirmou que um novo edital para o biênio de 2022-2023 --ou seja, pulando o ano de 2021-- deve ser lançado nos próximos 60 dias, a contar pelo dia 1º de setembro deste ano, quando a resposta foi assinada. Até agora, não havia previsão de publicação de edital para selecionar a nova composição do comitê.
O último mandato da Cnic foi encerrado no início deste ano, e a última reunião de que se tem registro oficial aconteceu em abril. Desde então, o governo Bolsonaro vem afirmando que o edital estaria em processo de feitura, sem dar nenhuma previsão oficial.
A resposta ao pedido de informação sobre o edital do biênio de 2021-2022 foi assinada por Flávia Faria Lima, diretora do departamento de fomento indireto, e Claudio Cagni, coordenador de inovações, gestão da Cnic e banco de pareceristas.
Eles afirmam que a elaboração da minuta do edital foi concluída, e que foi submetida a análise e parecer da consultoria jurídica do ministério.
Como mostrou reportagem da Folha de S. Paulo, todas as decisões que a Cnic tomava hoje estão concentradas na mão de André Porciúncula Alay Esteves, o chefe do gabinete federal de fomento às artes.

Veja Também

Lei Rouanet pode encolher 50% com reforma do IR e sufocar museus e orquestras

Lei Rouanet pode encolher 50% com reforma do IR e sufocar museus e orquestras

Deputados da oposição tentam barrar decreto que alterou Lei Rouanet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Mário Frias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados