CPI convoca ex-mulher de Bolsonaro para prestar depoimento

Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução Instagram @cristinabolsonaro

O requerimento de autoria de Alessandro Vieira (Cidadania-SE) não estava na pauta e foi incluído de última hora. A medida provocou protestos dos governistas.

Senadores da CPI afirmam ter mensagens de conversas entre Ana Cristina e o lobista Marconny Albernaz de Faria, que depõe nesta quarta-feira (15). As mensagens mostrariam que a ex-mulher de Bolsonaro seria responsável por fazer indicações para cargos no governo.