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Mãe de Jair Renan

CPI convoca ex-mulher de Bolsonaro para prestar depoimento

O requerimento de autoria de Alessandro Vieira (Cidadania-SE) não estava na pauta e foi incluído de última hora. A medida provocou protestos dos governistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2021 às 17:24

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:24

Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro
Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução Instagram @cristinabolsonaro
Os senadores da CPI da Covid aprovaram, nesta quarta-feira (15), requerimento de convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e mão de um de seus filhos, Jair Renan.
O requerimento de autoria de Alessandro Vieira (Cidadania-SE) não estava na pauta e foi incluído de última hora. A medida provocou protestos dos governistas.
Senadores da CPI afirmam ter mensagens de conversas entre Ana Cristina e o lobista Marconny Albernaz de Faria, que depõe nesta quarta-feira (15). As mensagens mostrariam que a ex-mulher de Bolsonaro seria responsável por fazer indicações para cargos no governo.
Questionado sobre o assunto, Marconny exerceu seu direito ao silêncio, por contar com um habeas corpus.

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