Afirmando fraudes em eleições, Bolsonaro é o Donald Trump brasileiro

Bolsonaro repete o que fez nos Estados Unidos seu ídolo, Donald Trump. Crédito: Alan Santos/PR

Bolsonaro vive a repetir também que as eleições de 2018 também teriam sido fraudadas porque ele teria tido mais de 50% dos votos no primeiro turno. Mas também não apresenta provas. Provas que, todos sabemos, não existem.

O presidente não se limita a lançar suspeições sobre as eleições passadas. Seu alvo predileto são as eleições do ano que vem . Com as pesquisas indicando que suas chances de vitória estão derretendo, Bolsonaro aumenta cada vez mais o tom ao afirmar que “o lado” dele “pode não aceitar o resultado”. Não foi a primeira vez que o presidente insinua que não aceitará o resultado das eleições. Em 22 de dezembro ele já havia dito que “se a gente não tiver voto impresso, pode esquecer eleição em 22”. Em 6 de maio repetiu: “Se não tiver voto impresso, é sinal que não vai ter eleição; acho que o recado está dado”.

Diante de tantos destemperos, o TSE promoveu uma esclarecedora campanha em defesa da urna eletrônica, considerada como parte de um sistema que garante ao processo eleitoral “integridade, confiabilidade, transparência e autenticidade”. As urnas eletrônicas são usadas há 25 anos e nunca se constatou qualquer fraude.

A urna não está conectada a qualquer rede, o que impossibilita a invasão por hackers; é lacrada de modo a impedir a inserção de qualquer dispositivo estranho; a cada eleição são realizados testes públicos de segurança; a criptografia garante o sigilo do voto; a emissão da zerésima atesta que no início da votação nenhum voto foi computado; e, ao final da votação, o boletim de urna apresenta, impresso, o resultado que pode ser conferido pelos partidos e eleitores.

A campanha de esclarecimento irritou Bolsonaro, que chegou a chamar o presidente do TSE de “imbecil” e “idiota”, o que demonstra um destempero que beira à irresponsabilidade. Foi por isso que recebeu um pito do presidente do Supremo e crítica de seis ex-procuradores da República – entre os quais Raquel Dodge, Rodrigo Janot e Sepúlveda Pertence – por fazer “insinuações sem provas”.