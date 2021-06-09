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Defesa do voto impresso

Bolsonaro diz que "não acredita nada" na urna eletrônica

Presidente afirmou, em 2020, ter provas de fraudes nas eleições presidenciais de 2018, quando saiu vitorioso. Bolsonaro, até hoje, não mostrou qualquer evidência do fato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:46

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:46

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro defende voto impresso Crédito: Isac Nobrega/ PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a colocar em xeque a credibilidade das urnas eletrônicas, mesmo sem apresentar indícios de fraudes no processo eleitoral. A apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (8), Bolsonaro disse que "não acredita nada" no sistema de contabilização de votos. "Perguntam: 'como você ganhou e reclama?' Eu tive muito voto", justificou o presidente, que defende um sistema que permita a impressão dos votos.
A proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, uma das principais bandeiras do bolsonarismo, deve avançar com amplo apoio na comissão especial sobre o tema instalada na Câmara dos Deputados – inclusive com apoio de setores da oposição. Dos 34 parlamentares do colegiado, 21 são favoráveis à mudança. A proposta precisa de 17 votos para avançar.

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Em 2020, Bolsonaro afirmou ter provas de fraudes nas eleições presidenciais de 2018, quando saiu vitorioso. Até o momento, contudo, o presidente não mostrou qualquer evidência do fato.

PL DA TAXAÇÃO SOLAR

Bolsonaro ainda voltou a dizer que vetaria um eventual aumento da taxa de energia solar, caso o projeto que revisa normas para a geração distribuída seja aprovado no Congresso. "Eu não mando no Parlamento, tenho dois votos lá dentro", disse o líder do Palácio do Planalto a um apoiador, reforçando, contudo, que o Executivo barraria a medida.

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