A classe política na contramão dos interesses nacionais

Congresso assume, cada vez mais, o protagonismo na fragilização dos mecanismos de combate à corrupção Crédito: Pedro França

É bem verdade que o Congresso não está só no desmonte do combate à corrupção e no mau uso dos recursos públicos. O Poder Executivo fez a sua parte quando o presidente da República empurrou Sergio Moro para fora do ministério após retirar da sua pasta o controle sobre o Coaf, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, e ensaiou interferências em investigações da Polícia Federal. A CPI da Covid-19 , mais recentemente, desnuda aquilo que o general Pazuello chamou de “pixulé” quando deixou o Ministério da Saúde.

O Judiciário, por sua vez, fez pior ao acabar com a prisão de condenados em julgamento de segunda instância, com as conduções coercitivas e com o compartilhamento de dados do Coaf com o Ministério Público e, o mais grave, com a anulação das condenações da Lava Jato ao considerar suspeitos os julgamentos do juiz Sergio Moro. Sem exagero, o Supremo abriu as portas da impunidade para os réus que já devolveram R$ 5 bilhões que surrupiaram dos cofres públicos.

Mas é o Congresso que assume, cada vez mais, o protagonismo na fragilização dos mecanismos de combate à corrupção: desidratou o Pacote Anticrime proposto pelo então ministro Moro, aprovou o projeto da “lei da impunidade” e destinou R$ 18,5 bilhões para as “emendas do relator” – verba a ser distribuída conforme o interesse do presidente da Câmara –, quase duplicando o valor gasto com emendas parlamentares em 2019.

Como se isso não bastasse, no último dia 15 o Congresso triplicou o valor do Fundo Eleitoral a ser gasto nas campanhas de 2022. E está apreciando um novo pacote de medidas, entre essas a que acaba com a divulgação dos bens dos candidatos, faz com que os gastos de campanha só sejam conhecidos após a eleição, permite ao Congresso cassar resoluções do TSE, restringe a aplicação de multa no caso de propaganda eleitoral negativa (discursos de ódio e ofensas pessoais) e desobriga os partidos de utilizar o sistema da Justiça Eleitoral para a declaração de gastos. Pacote que está tramitando com rapidez para que entre em vigor nas próximas eleições.