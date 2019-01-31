Jace Theodoro
Jace Theodoro
Esquente os tamborins, fique por dentro dos bastidores do Carnaval de Vitória e conheça quem faz o samba acontecer no Espírito Santo com o escritor e jornalista Jace Theodoro

Sob a lama, o silêncio dos inocentes

Meu coração se reparte entre o contentamento festeiro e a dor trazida pelos ventos das Gerais

Publicado em 31/01/2019 às 22h43
Atualizado em 08/10/2019 às 01h39


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.