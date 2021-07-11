Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Um tapa na própria cara: policiais bem preparados não cometem abusos

Punições podem ser inevitáveis depois de um erro ou abuso, mas muito pode ser prevenido se houver orientação e preparo prévio

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

11 jul 2021 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele — Foto: Reprodução/ TV Gazeta
Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um fato acontecido no ano passado voltou às manchetes e à polêmica. Um policial militar foi condenado criminalmente por haver estapeado um frentista em 2020. Esse episódio renderia debates sobre a severidade ou leniência de nossas leis, sobre o inconveniente representado pela demora nos julgamentos e muitos outros.
Nesta mesma coluna já tratamos inúmeras vezes de como os atritos entre policiais e cidadãos, mesmo quando estritamente dentro da lei, podem refletir negativamente para as instituições e para as autoridades, que dependem da colaboração da população. Vamos nos ater, entretanto, à importância de um treinamento amplo e moderno, bem como de reciclagens periódicas.
Policiais trabalham sob pressão, o que favorece um desgaste mental. Volta e meia se veem em situações nas quais é exigido o uso da força. Por outro lado, como qualquer pessoa, trazem consigo preconceitos e vícios comportamentais que não seriam recomendáveis a nenhum profissional, mas, em particular, a um servidor público encarregado de impor a lei.

Veja Também

PM condenado por dar tapa em frentista em Vila Velha seguirá trabalhando

Entenda por que PM que agrediu frentista ficará preso em regime aberto

PM que deu tapa em detido em Cariacica é encaminhado ao presídio militar

Punições podem ser inevitáveis depois de um erro ou abuso, mas muito pode ser prevenido se houver orientação e preparo prévio. Claro que algumas pessoas têm, por exemplo, um dom natural para a oratória ou a liderança, mas sempre é possível aperfeiçoar esses talentos ou suprir, ao menos em parte, a falta deles.
Da mesma forma, se a discriminação racial, por exemplo, pode ser aprendida, também pode ser desaprendida. Em outras palavras, é possível treinar o policial para que ele se torne menos discriminatório que uma pessoa média, mais senhor de si em uma situação de perigo ou diante de uma ofensa.
Um bom exemplo foi a adoção do Método Giraldi, no qual o policial não aprende apenas a atirar certeiro no alvo, mas, principalmente, quando não disparar. Em uma dessas imagens que circulam nos aplicativos de mensagens, via-se um policial militar capixaba sofrendo agressões que certamente justificariam o disparo em legítima defesa, mas ele não fez uso de sua arma e, com profissionalismo, acabou resolvendo sem o emprego da força um situação provocada por familiares de um preso, completamente descontrolados. Fez, portanto, mais do que legalmente seria exigível.
Outro ponto importante é cultivar nas corporações policiais uma superioridade mental ou psicológica que permita a esses servidores lidar com agressões verbais e ofensas com mais autocontrole do que teriam cidadãos comuns. Não é nada agradável sofrer uma abordagem e muito menos ser preso, haja ou não fundamento para isso.

Veja Também

Investigação de alguns crimes é cada vez mais fácil, só faltam recursos humanos

Lázaro está morto. Soltem Barrabás!

Homicídios no Espírito Santo: trabalha, prende e confia

Ademais, muitas dessas pessoas, com ou sem razão, vão considerar que estão sendo discriminadas ou injustiçadas. Lidar com essas situações pode ser parecido com atender pacientes em surto: é preciso não se deixar atingir, seja física, seja moralmente, manter o próprio equilíbrio e a própria sanidade, a despeito de tratarmos com pessoas fora de si mesmas.
Desenvolvendo essa capacidade em suas fileiras, as instituições evitarão o caminho doloroso e pouco eficiente de recorrer às normas criminais e disciplinares depois de cometidas as infrações. Também evitarão prestar explicações a todo tempo, por melhores que sejam. É bom para o servidor, para a instituição e, principalmente, para o cidadão.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados