Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Superlotação não compromete só a saúde dos presos, mas a da população

Tudo o que não existe na cadeia é “isolamento social”. Se um único interno for contaminado, todos os demais o serão quase imediatamente, assim como os policiais penitenciários, que em seguida levarão a doença para suas casas

Publicado em 29 de Março de 2020 às 06:00

Públicado em 

29 mar 2020 às 06:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Superlotação em presídios
Superlotação em presídios Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A GAZETA
Enquanto todos se fecham em suas casas para prevenir a disseminação do coronavírus, eis que surge o problema exatamente de quem já está trancado há muito tempo: a população carcerária. Em particular, as visitas de parentes e advogados representam uma questão adicional.
Tudo o que não existe na cadeia é “isolamento social”. Se um único interno for contaminado, todos os demais o serão quase imediatamente, assim como os policiais penitenciários, que em seguida levarão a doença para suas casas. Como nossa população carcerária é maior que muitos municípios do ES, é fácil imaginar que isso pode minar todos os demais esforços para conter o avanço da doença.
A lei não permite suspender as visitas dos advogados, e a dos familiares é um fator importante de manutenção da disciplina. Têm ocorrido rebeliões e fugas em outros Estados. Uma decisão dessas traz uma carga assombrosa de responsabilidade e somente quem dispõe dos informes de inteligência penitenciária está em condições de tomá-la.

Veja Também

Coronavírus muda regras de visitas em presídios de SP

Coronavírus: Sejus cria novas regras para visita a presos no ES

Há muito mais em jogo do que o “direito dos manos”. Como mostra o momento, a superlotação carcerária não compromete apenas a saúde dos presos, mas também de toda a população. E isso não somente em períodos excepcionais. Aliás, essa situação é uma ameaça permanente a tudo o que amamos, mas ninguém vê porque pusemos longe dos nossos olhos. Como sempre, é falso o suposto conflito entre a modernização do sistema carcerário e a segurança do cidadão.
Para o momento, há alternativas importantes, como antecipar a soltura de quem já está próximo de obter liberdade condicional ou de quem está preso por não pagar alimentos etc. Em qualquer sistema sob pressão é preciso existir uma válvula que impeça explosões.
Outra possibilidade, que aliás seria interessante se entrasse na rotina, seriam as videoconferências, pois os presídios são quase todos de acesso difícil. Ideias haverá, mas não será fácil implementá-las.

Veja Também

Ministro do STJ põe em domiciliar todos os presos por dever pensão alimentícia

Justiça do Rio liberta presos com mais de 60 anos e direito ao semiaberto

Coronavírus no ES: 150 presos são liberados para cumprir pena em casa

Pode parecer estranho que a nossa saúde esteja tão fortemente dependente dos trabalhadores e gestores da segurança pública, mas é assim, cotidianamente. Apenas não nos damos conta. Sobre eles recaem riscos e responsabilidades de todos os tipos. O Secretário de Justiça é quem está cuidando da bomba-relógio que a sociedade cegamente criou. E o poder é solitário. A esta altura, ele está sozinho diante de sua consciência, sendo o único que dispõe das informações necessárias, pesando custos e riscos de cada alternativa, sabendo que nenhuma solução será boa o bastante e que qualquer escolha será criticada.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Justiça Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados