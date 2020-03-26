Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça do Rio liberta presos com mais de 60 anos e direito ao semiaberto
Covid-19

Justiça do Rio liberta presos com mais de 60 anos e direito ao semiaberto

A medida visa proteger essas pessoas do coronavírus e abrange apenas quem já preencha os requisitos legais para a progressão ao semiaberto e quem teria direito a esse regime nos próximos 60 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 19:01

Publicado em 26 de Março de 2020 às 19:01

Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Justiça do Rio liberta presos com mais de 60 anos e direito ao semiaberto Crédito: Arquivo
A Justiça do Rio de Janeiro autorizou que presos com 60 ano ou mais sejam libertados do presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão (zona norte), e passem a cumprir prisão domiciliar. A medida visa proteger essas pessoas do coronavírus e abrange apenas quem já preencha os requisitos legais para a progressão ao semiaberto e quem teria direito a esse regime nos próximos 60 dias.
O habeas corpus coletivo foi concedido pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), na quarta-feira (25), a pedido da Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro. A decisão determina ainda "o exame imediato de todos os pedidos de "benefícios" (progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena) atualmente pendentes de apreciação judicial".
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A libertação foi justificada pela pandemia de covid-19. Pessoas com 60 anos ou mais, na faixa etária beneficiada com a decisão do TJ-RJ, são as que correm maior risco de apresentar formas mais severas da doença. "No momento em que nos encontramos diante da situação de pandemia que poderá por em risco o sistema prisional, é possível nesta instância de plantão, inclusive de ofício, conceder habeas corpus, com maior razão diante da impetração da Defensoria Pública, cuja legitimidade é inquestionável", afirma a decisão

Veja Também

Projeto Comprova inicia checagem de conteúdos sobre o coronavírus

Coronavírus: Maia defende auxílio de R$ 500 a trabalhadores informais

Conhecido como Galpão da Quinta da Boa Vista, o presídio Evaristo de Morais recebe apenas homens, condenados à prisão em regime fechado ou presos provisoriamente. Segundo a Defensoria Pública, tem superlotação e alto índice de óbitos. "O prédio (onde funciona o presídio) foi construído para ser um galpão de carros do Exército. Depois foi garagem da Companhia de Transportes Coletivos. Há 58 anos acomoda pessoas privadas de liberdade. No local, totalmente inapropriado para aglomerar pessoas, morreram 23 presos em 2019 e mais três neste ano", afirma o subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado, Leonardo Rosa.
Em agosto de 2019, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu recomendações ao governo do Estado do Rio de Janeiro para melhorar as condições do presídio e o atendimento médico aos presos, atendendo pedido da Defensoria Pública do Estado.
Mas, segundo a Defensoria, nada foi feito até agora. "Passados oito meses das recomendações da Comissão, até então ignoradas pelas autoridades brasileiras, essa decisão inaugura uma série de providências que, esperamos, leve ao fechamento desse espaço de violação dos direitos humanos", afirmou Rosa.

Veja Também

Coronavírus no ES: 150 presos são liberados para cumprir pena em casa

Brasil tem 2.915 casos confirmados de covid-19 e 77 mortes registradas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados