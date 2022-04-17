Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direito Penal

A inflação penalizadora: quando tudo vira crime, nada é realmente punido

Quando se amplia de forma completamente irracional e assistemática o campo de atuação do Direito Penal, há desdobramentos inevitáveis, todos lastimáveis

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

17 abr 2022 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Não exatamente por coincidência, logo após escrito um artigo anterior acerca do tratamento dispensado às vítimas da violência, mas antes de sua publicação, eis que vem uma lei criminalizando a “violência institucional” como abuso de autoridade
Trata-se, realmente, de uma importante discussão e muito precisa ser feito para evitar a sobrevitimação, mas não há contradição alguma quando minha opinião é frontalmente contrária a utilizar o Direito Penal como instrumento para isso.
Olhando no varejo, de um lado é obviamente inconstitucional reduzir o direito de defesa dos acusados e, portanto, essa norma exigiria, no mínimo, o que se denomina “interpretação conforme” à Constituição; de outro, essa nova lei pode inviabilizar o trabalho das autoridades públicas, especialmente os policiais, trazendo menos – e não mais – segurança para as vítimas.

Veja Também

Letalidade policial no ES: é de pequenino que se torce o pepino

Quando alguém é preso, a família vai junto para a prisão

Já no atacado, esse é mais um exemplo da inflação legislativa criminal. Nos últimos anos vimos assistindo a criação de inúmeros novos crimes, além do aumento das penas de muitos dos que já existiam. No entanto, qualquer aluno se lembra da primeira lição de Direito Penal: a repressão criminal deve ser o último recurso, a ultima ratio, nunca a primeira opção.
Quando se amplia de forma completamente irracional e assistemática o campo de atuação do Direito Penal, há desdobramentos inevitáveis, todos lastimáveis. Primeiro surgem aquelas leis que “não pegam”, isto é, que terminam não sendo jamais aplicadas, ficando esquecidas em algum sótão empoeirado das bibliotecas jurídicas, com enorme desmoralização das autoridades públicas e do legislador.
Depois – e é difícil saber o que seria pior – vem a sobrecarga das polícias, do MP, do Judiciário e das cadeias, levando à ineficácia do sistema como um todo. Quando tudo é transformado em crime, nada é realmente punido, ainda que as presídios fiquem cada vez mais superlotados.

Veja Também

Ataque a ônibus com presos no ES é alerta que não pode ser ignorado

O processo civilizatório, a evolução da humanidade, a mudança de culturas não podem começar pelo Direito Penal. Ultimamente, quase nenhuma lei importante é editada sem que traga ao menos um capítulo sofre infrações criminais. Enquanto isso, poucos foram os tipos penais revogados e, mesmo assim, apenas aqueles já havia muito tempo não eram de fato aplicados.
Em suma, deixa de haver prioridades, sistematização e prudência, oferecendo-se respostas simplistas a episódios isolados, com medidas, no mínimo, ineficazes – quando não agravam o problema. Tenta-se fazer a canetadas aquilo que exigiria capacitação, convencimento e instrumentos práticos para um melhor funcionamento da Justiça criminal. A causa é boa, repita-se, mas a providência, desastrada.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

crime Direito Justiça Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados