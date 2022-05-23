Vasco Fernandes Coutinho não fracassou: o Espírito Santo é a prova disso

Convento da Penha, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de três mandatos de Paulo Hartung e dois de Renato Casagrande no governo, o Espírito Santo encontra-se em uma posição inédita quanto a dados econômicos e sociais. Claro, não vivemos no melhor dos mundos, como ninguém vive em tempos atuais, mas esses dois gestores sanearam nosso Estado e o colocaram em ranking de destaque no cenário nacional.

É preciso ter muita atenção. Os candidatos que se apresentam como novos ou com novas propostas, seja à esquerda, seja à direita, poderiam retornar o nosso Estado ao caos em que estava antes das gestões responsáveis de Hartung e de Casagrande. Bom, essa é apenas a minha opinião, e ninguém é obrigado a concordar com ela. O que quero destacar aqui, é a data que comemoramos hoje: a colonização do solo espírito-santense, iniciada pelos portugueses, há 487 anos.

A maioria dos capixabas deve saber que o donatário Vasco Fernandes Coutinho chegou à sua capitania, a undécima doada por D. João III, a fidalgos de sua corte, no dia 23 de maio de 1535. Vasco já chegou maduro, com mais de quarenta anos e já tinha tido cargos importantes no império português, na África, na Ásia e tinha sido governador de possessões portuguesas na península Arábica, onde hoje se encontram Omã, Emirados Árabes, Bareim e Catar.

Por muitas décadas, os portugueses fizeram dali uma ponte entre as suas colônias de América, África e Ásia, com a sede centralizada em Goa, na Índia, possessão que manteve por mais de mais de 400 anos. Bravos e intrépidos portugueses!

Diferentemente de outros donatários, Vasco veio, pessoalmente, colonizar suas terras e, para isso, empenhou tudo que tinha em Portugal, propriedades e pensão vitalícia que recebera do Rei, para investir no Novo Mundo. Mas a História foi-lhe madrasta e os livros o registram como um fracassado, viciado em fumo, costume indígena abominado pelos cristãos da época, tendo morrido na miséria.

Isso não é verdade. Fake news, como se diz hoje. Ao contrário da maioria dos donatários, Vasco Coutinho manteve a posse e a autonomia de sua Capitania, que se tornou Província e Estado com o mesmo nome, Espírito Santo. S. Tomé, Porto Seguro, Ilhéus, Itamaracá, Sant’Ana, S. Vicente e outras desapareceram ou se tornaram, apenas, cidades.

A família dos Coutinho manteve a Capitania do Espírito Santo em seu poder de 1535 a 1675, por 140 anos. O último da família, Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, rico e letrado, foi governador de Pernambuco e governador-geral do Brasil, vendeu a capitania por 40.000 cruzados, uma fortuna na época. Vasco Coutinho não morreu pobre, ”sem um lençol que o cobrisse”, em Portugal, mas em sua Capitania, o seu “Vilão Farto”, que deixou para seu filho de mesmo nome. Seus ossos estavam numa arca na Santa Casa de Misericórdia, em 1682, conforme Mário Freire, em A Capitania do Espírito Santo.

Excomungado pelo bispo Sardinha, em 1553, em Olinda, por seu hábito de “beber fumo”, Vasco Coutinho se defendeu dizendo que “nessa terra o fumo cura os homens e as alimárias de muitas doenças”. O próprio superior dos jesuítas, Manuel da Nóbrega, em carta escrita em 1549, afirmou: “Todas as comidas desta terra são difíceis de desgastar, mas Deus remediou a isso por uma erva cujo fumo ajuda a digestão e a outros males corporais, pois purga a fleuma do estômago”.