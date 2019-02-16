SEGUNDA Livros didáticos cada vez mais descartáveis e caros

LIvros Crédito: Divulgação

O livro didático surgiu junto com a escola pública, no Brasil, na metade do século XIX. Como a escola, em nosso país, sempre foi classista, o livro carreia as ideias predominantes nas classes a que se destinam. Livro, escola, igreja, jornais, partidos políticos, associações de classe, sindicatos de categorias profissionais, clubes esportivos e sociais, tudo é ideológico, veiculando ideias e sentimentos próprios dos que estão no poder ou dos que a ele pretendem, visto que a eterna luta do ser humano é pelo poder.

No Espírito Santo, livros didáticos começaram a ser produzidos assim que se criou, aqui, a primeira tipografia, em torno de 1850. José Pereira de Vasconcelos, Amâncio Pereira e Elpídio Pimentel foram os professores e jornalistas pioneiros que também escreveram para crianças e adolescentes nas escolas.

Por mais de 100 anos, o livro didático teve um formato bem parecido: livros pequenos, feios, com raras ilustrações em preto e branco, muito texto e, às vezes, exercícios em forma de questionário para serem resolvidos em cadernos. Tenho em mãos o livro “Episódios da História Pátria Contados à Infância”, escrito pelo cônego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro, uma 10ª edição melhorada, publicado em 1877. O autor escreveu várias obras para esse público, era intitulado “Cronista do Império”, e suas obras aprovadas pelo “Conselho Superior de Instrução Pública”. Além das obras didáticas referentes às disciplinas e conteúdos curriculares, havia, também, as paradidáticas, complementares àquelas como a famosa “Porque me ufano do meu país”, do Conde Afonso Celso, de 1900, e que teve edições sucessivas ou as “Memórias de Joãosinho”, de 1917, do Inspetor Escolar Fábio Luz, de 1917.

No Espírito Santo, muito conhecido é o “Quando o Penedo Falava”, de 1927. A partir de 1929, o governo federal passou a comprar os livros didáticos para as escolas públicas e, em 1985, criou-se o Programa Nacional do Livro Didático, que, em tamanho, só perde para o da China e distribui mais de 100 milhões de livros.

A partir de 1970, os livros aumentaram de tamanho, os textos foram diminuindo, ilustrações em cores foram ganhando espaço. Quando comecei a lecionar, em 1973, isso já estava ocorrendo. Meus alunos não estudaram com os mesmos livros que eu. Hoje, os livros didáticos são sofisticados, descartáveis após um ano de uso, e caríssimos. Comprei seis livros pra minha neta, do 2º ano fundamental, e gastei R$ 1,2 mil, uma média de R$ 200 por livro. Uma fortuna pra classe média, a que pertenço, e uma impossibilidade para os pobres.