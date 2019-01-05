O novo ano começa com otimismo e conexão com o universo

Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019 Crédito: Stan Fernandes

Nesses quase 40 anos em que moro na Praia da Costa, acho que nunca vi tanta gente de branco passando o Réveillon na praia. De Itaparica, passando por Itapuã até o antigo Clube Libanês, eram milhares de pessoas, um mar de gente. Se em Guarapari há um milhão de turistas veraneando, por aqui deve ter um número semelhante, ou seja, uma metade da população capixaba se desloca pro nosso litoral nessa época do ano.

Todos sabem que capixaba é hospitaleiro, recebemos bem todos que nos visitam, mas não custa nada cooperar, não emporcalhando nossas praias, rios e lagoas, sobretudo com plásticos de todo tipo: sacolas de picolé, garrafas de água e as malditas sacolinhas de supermercado.

Tenho muito pena dos garis, nessa época do ano, pois ninguém dá conta de limpar tanta sujeira. Cooperem, pessoal, eduquem as crianças, não deixem que elas joguem detritos na areia nem no mar, peixes, tartarugas, golfinhos estão morrendo por causa disso.

Parece que, neste ano, as pessoas estão mais otimistas, não sei se pela mudança de governo, ou por vislumbrarem a crise em que estamos atolados há alguns anos se afastar, mas sinto um clima de esperança no ar.

Milhares de pessoas vivenciaram juntas a passagem do ano nas praias capixabas, os fogos estavam lindos e havia um clima de harmonia no ar. Embora houvesse tanta gente junta, não houve destaque para a violência, assaltos, sequestros, mortes. As estatísticas policiais confirmam isso.

Se tivesse de escolher uma palavra para simbolizar o ano novo, talvez a encontrasse na palavra “dharma”, ou darma, de origem sânscrita, que significa a conexão com o universo e a energia cósmica, seguindo as leis da própria natureza, sem ir contra elas. Os sábios orientais pregam que a forma mais fácil de se conectar com o universo é respeitar os seus movimentos e fluir conforme a lei natural indica. Perceber e viver de acordo com o seu ”dharma” é a chave para a iluminação de uma vida plena. Todavia, aceitar e trabalhar o seu “dharma” é uma forma de servir aos outros, pois nada no universo existe isoladamente. Todos fazemos parte de tudo.