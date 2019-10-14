É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas
No Dia das Crianças, poucas devem ter ganhado livros de presente
Mesmo vivendo numa época em que a literatura está sendo preterida por outras formas de entretenimento, acredito que nada pode tirar o prazer de ouvir e de contar uma boa história
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00