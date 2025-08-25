É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas
Fazer setenta anos
Fazer setenta anos é ter sobrevivido aos acidentes, aos planos econômicos, às doenças, às fatalidades, ao desamor, à desilusão, à descrença e, sobretudo, ter a certeza de que o mundo é para ser vivido aqui e agora, e não mais à frente
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00