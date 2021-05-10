Dia das Mães: para muitas, não foi um dia alegre e festivo

Dia das Mães: não há muito o que comemorar Crédito: karlyukav/Freepik

Ontem foi Dia das Mães, ou, como se diz em Portugal, Dia da Mãe, porque mãe só se tem uma, na irrefutável lógica portuguesa. No entanto, para muitas delas não foi um dia alegre e festivo, como deveria ser. Vivendo um período trágico de nossa história, com a pandemia de coronavírus tendo matado mais de 415 mil pessoas, muitas mães perderam seus filhos e muitos filhos perderam suas mães.

Infelizmente, são inúmeros os casos de violência e de morte de mulheres em nossa pátria amarga, Brasil , visto que nosso país é considerado um dos mais violentos do mundo. O crime de feminicídio é previsto no Código Penal desde 2015, mas o assassinato de mulheres cresce diariamente no Brasil. Somente na primeira metade de 2020, foram mortas em nosso país 648 mulheres, a maioria afrodescendente e vivendo em desigualdade social.

O Brasil tem o terceiro maior número de mortes de mulheres no mundo, só perdendo para a Índia, com 10,7 mil mortes e a Nigéria, com 6,4 mil e seguido pelo Paquistão, com 4,4 mil mortes. E o perfil dos matadores é o mesmo: são homens que não admitem a autonomia, a igualdade e a liberdade das mulheres. São machistas violentos, que querem a domesticação e o afastamento das mulheres da vida pública; usam a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial contra mulheres e seus filhos até o extremo, que é o ato do feminicídio.

Por outro lado, muitas mulheres se vestem de roupas verdes e amarelas e desfilam com bandeiras brasileiras, em passeatas patéticas, apoiando um presidente declaradamente misógino, machista, racista, que alardeia o estupro e incensa torturadores do passado. Como entender isso? Será a síndrome de Estocolmo? Fico entristecido ao ver ex-colegas professoras clamando pela volta da ditadura, apoiando o golpe militar e incentivando o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Fico estarrecido ao ver que as pesquisas eleitorais indicam estar esse presidente genocida à frente na corrida eleitoral de 2022.