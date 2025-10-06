Francisco Aurelio Ribeiro
Francisco Aurelio Ribeiro
É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas

As feiras literárias e a divulgação do escritor capixaba

Nestes cinquenta anos em que acompanho a literatura produzida no Espírito Santo, sei o quanto é difícil dar visibilidade ao escritor capixaba, que publica, mas não consegue divulgar a sua obra

Publicado em 06/10/2025 às 01h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.