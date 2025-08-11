É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas
Agosto não merece a fama: é o mês da esperança
Desastres e tristezas, violência e mortes há em todas as épocas. Janeiro, para mim, é mês de tristes lembranças. Por isso, não se justifica a triste fama do mês de agosto
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00
A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.