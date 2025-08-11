Francisco Aurelio Ribeiro
Francisco Aurelio Ribeiro
É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas

Agosto não merece a fama: é o mês da esperança

Desastres e tristezas, violência e mortes há em todas as épocas. Janeiro, para mim, é mês de tristes lembranças. Por isso, não se justifica a triste fama do mês de agosto

Publicado em 11/08/2025 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.

A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.