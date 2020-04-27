Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempos instáveis

Abril deste ano, com certeza, já foi o pior dos meses

O mundo inteiro parou, em reclusão domiciliar, temeroso de um inimigo invisível, vindo da China, que rapidamente se espalhou pelo mundo e está acabando com a vida de milhares de pessoas e desestabilizando a economia mundial

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 abr 2020 às 05:00
Francisco Aurelio Ribeiro

Colunista

Francisco Aurelio Ribeiro

Caminhões do exército levam corpos de mortos na Itália
Caminhões do Exército levam corpos de mortos por coronavírus na Itália Crédito: Patrícia Helmer
Sempre gostei do outono em nosso hemisfério, desse período que vai de março a junho, após o calor infernal do verão, ou das chuvas torrenciais que costumam provocar desastre e inundação. Em abril, após as “chuvas de março fechando o verão”, a natureza nos brinda com os frutos, os pássaros entram no período da muda, silenciam-se e se alimentam com as sementes dos campos e os frutos do outono, que os fortalecerão para uma nova temporada de reprodução, quando vier a primavera.
Este abril que se finda, no entanto, foi diferente. O mundo inteiro parou, em reclusão domiciliar, temeroso de um inimigo invisível, vindo da China, que rapidamente se espalhou pelo mundo e está acabando com a vida de milhares de pessoas e desestabilizando a economia mundial. Não sabemos quando tudo irá passar e muito menos como ficará o mundo, após essa pandemia que alterou hábitos, comportamentos e relações sociais. “Não há males que sempre durem e nem bens que nunca acabem”, diz a sabedoria popular e é verdade.

Veja Também

Eis o dilema: seguir a vida e não prejudicar a economia ou salvar vidas?

Os muitos dias em que vivemos em perigo na nossa História

T. S. Elliot (1888-1965), poeta inglês de origem norte-americana, publicou, em 1922, “A Terra Devastada”, sua obra-prima. Pelo conjunto da obra, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em 1948. “A Terra Devastada”, ou em seu nome original “The Waste Land”, pode ser lido como se tivesse sido escrito para os dias atuais.
Embora o texto tenha sido interpretado por muitos críticos como uma criação poética sobre o niilismo da vida moderna, ou um ceticismo diante da destruição da Europa após a I Guerra Mundial (1914-1918) e a Gripe Espanhola (1918-1919), o sentimento que nele perpassa, o da morte de um tempo ou de um tipo de vida, é o que nos domina hoje.

Veja Também

Um 2020 mais desconectado das máquinas e mais ligado às pessoas

A natureza não tem culpa. Nós é que não fazemos nossa parte como deveríamos

Das inúmeras coisas que circulam ao lado do coronavírus

A primeira parte, intitulada “O Enterro dos Mortos”, assim se inicia: “Abril é o mais cruel dos meses, concebendo/ Lilases de terra entorpecida confundindo/Memória com desejo despertando/ Lerdas raízes com as primeiras chuvas”. O poema é longo, traz muitas referências a outras realidades, mas como não associar esse “O Enterro dos Mortos” e “Abril é o mais cruel dos meses” às cenas trágicas divulgadas em imagens que percorreram o mundo de caminhões do exército italiano carregados de corpos?
Às covas rasas abertas às dezenas, ou centenas, em cemitérios improvisados em terrenos de lamas pretas ou vermelhas, em Nova Iorque, Manaus, Recife ou São Paulo? Em hospitais sobrecarregados de pacientes, necessitando de um aparelho para respirar, vendido pela China, ela mesma, a preço de leilão, para quem der mais?

Veja Também

Consumir de modo racional é o mais indicado também em tempos de pandemia

Nossas escolhas dizem um pouco sobre nós durante os dias da quarentena

São duzentos mil mortos pelo mundo, em pouco mais de um mês, mais de três mil no Brasil, e não se trata apenas de mais uma gripezinha, subestimada por um capitão idiota levado ao poder. Quando tudo isso passar, diante da “Terra Devastada”, depois de sepultados os mortos, (“Nunca pensei que a morte aniquilasse tantos”), só nos caberá perguntar como Eliot: “O cadáver que plantou ano passado em seu jardim/ já começou a brotar?”. E a vida renascerá, na primavera?

Francisco Aurelio Ribeiro

É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades.

Tópicos Relacionados

Covid-19 China Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício
Unidade da Farmácia Popular
PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados