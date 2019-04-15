A cada capítulo, livro vai desnudando a nossa ignorância

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Já é bastante conhecida a frase de Guimarães Rosa extraída do “Grande Sertão: Veredas”: “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende”. Ela é parcialmente correta, pois o verdadeiro mestre sempre ensina o que está aprendendo, já que o processo de aprendizagem é contínuo e o conhecimento não é único e definitivo. Talvez outra frase do mesmo autor, que melhor defina o verdadeiro mestre seja: ”Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa”. Outro autor cuja afirmação também se aplica ao ato de aprender e de ensinar é o sempre citado Saint-Exupéry: “As estrelas não significam o mesmo para todos. Para uns, que viajam, as estrelas são guias. Para outros, não passam de luzinhas. Para outros, que são eruditos, elas são problemas”.

Esse preâmbulo é para dizer que acabei de ler o livro “Estudos de Língua Portuguesa” do eterno mestre José Augusto Carvalho e que o recomendo a todos os que não só se interessam pelo estudo da nossa língua, mas também aos que a praticam, cotidianamente, ou seja, os 200 e tantos milhões de falantes da “última flor do Lácio, inculta e bela”. O professor José Augusto se aposentou da docência, mas continua a nos ensinar nas dezenas de livros publicados, sobretudo nos didáticos, a partir da publicação de sua Gramática Superior da Língua Portuguesa, de 2011.

Neste seu novo livro, “Estudos de Língua Portuguesa”, cada capítulo, a maior parte em forma reduzida, pois foi escrito para ser publicado em jornal, traz uma informação nova ao leitor. Logo no primeiro, aprende-se que, para evitar o uso de palavra tabu, usam-se eufemismo, corruptela ou sinônimo, entre outros subterfúgios, e que a palavra neutra que se usa para substituir o tabu se chama “noa”. Uau! Como ex-seminarista, só conhecia esse nome para a hora canônica situada entre a sexta e as vésperas, ou seja, às três da tarde, a nona hora do dia. Nem o Aurélio registra esse significado. Palmas pro mestre!

E assim, a cada capítulo, o professor José Augusto vai desnudando a nossa ignorância, assim como o professor Carlos Gois do poema “Língua Portuguesa”, de Drummond: “Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, e vai desmatando o amazonas de minha ignorância”. E a um grande mestre outra coisa não se espera que a visão crítica apresentada no capítulo “Lições inúteis”, ao comentar uma prova dada aos alunos, no passado, e a inutilidade das questões aplicadas. Seu questionamento atual, “O que me impressionou mais nessa prova foi a inutilidade das questões. O que me faz pensar também na inutilidade dos meus muitos anos de magistério... Por que ensinar essas miudezas a um futuro professor de português?”, deveria ser uma constante no magistério.