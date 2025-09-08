Francisco Aurelio Ribeiro
É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas

7 e 8 de Setembro, as datas festivas e o imaginário em torno delas

Sete de Setembro era feriado escolar, mas não podíamos viajar, pescar, caçar rolinhas (naquela época podia) ou ir ao shopping (que não havia). O dia Sete de Setembro era comemorado festivamente com um desfile cívico-escolar

Publicado em 08/09/2025 às 03h00


