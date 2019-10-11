Vai ser difícil impedir o Flamengo de levantar a taça do Brasileirão

O Flamengo venceu o Atlético-MG com autoridade no Maracanã. Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Parecia um treino de ataque contra defesa, mas era Flamengo e Atlético-MG pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um passeio do time Rubro-Negro, que venceu o Galo por 3 a 1 no Maracanã e disparou na liderança da competição, na noite desta quarta-feira (10). O Fla chegou a 55 pontos na tabela, oito a mais que Santos e Palmeiras que vêm logo atrás na corrida pelo título do Brasileirão. Arão, Vitinho e Reinier marcaram os gols que garantiram o triunfo do time carioca, e Nathan diminuiu par dos mineiros.

O Flamengo de Jorge Jesus é uma equipe que possui uma forma de jogo muito clara: não deixa o adversário respirar com a bola nos pés, valoriza a posse de bola e impõe um ritmo de jogo agressivo para chegar ao gol. E estilo de jogo é reflexo de treino. É notável que o time atua da mesma maneira independentemente das peças que estejam em campo. Mesmo com a ausência de jogadores importantes como Gabigol, Arrascaeta, Filipe Luís e Rodrigo Caio, o Rubro-Negro não mudou sua postura de jogo e atropelou o Atlético-MG, que jogou a maior parte do tempo em seu campo de defesa. O Galo chegou ao gol, um lindo gol, ao roubar uma bola no campo de ataque e pegar a defesa rival desprevenida. Mérito praticamente solitário do time mineiro no jogo.

O contestado Vitinho parece estar reencontrando seu futebol. Foi fundamental para a vitória do Flamengo. O jovem Reinier fez um bom jogo e ainda deixou o seu gol. E assim o Rubro-Negro segue passando por cima de seus rivais um a um. Os resultados são frutos do talentoso elenco e do notável trabalho de Jorge Jesus no comando do time.

O Flamengo não sabe o que é derrota há 11 jogos no Brasileirão e não dá sinais que vai diminuir o ritmo. Após a vitória sobre o Galo, as chances de título subiram para 85%, de acordo com o portal Infobola, do matemático Tristão Garcia. Vai ser difícil impedir o Flamengo de levantar a taça.

Atacantes do Vasco não gostam de fazer gol

Ribamar perdeu gols e irritou a torcida do Vasco. Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na noite desta quarta-feira (10), o Vasco empatou em 0 a 0 com o Avaí, na Ressacada. Beira o inacreditável a incapacidade dos atacantes cruz-maltinos. Parece que não gostam de fazer a bola estufar as redes. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo consegue apresentar um volume de jogo razoável, mas não tem poder de decisão. O jovem Talles é a esperança da equipe. Mas um menino de 17 anos não pode ser o responsável por comandar as principais ações ofensivas. Rossi e Ribamar deveriam assumir essa função, mas as limitações técnicas se sobrepõem à toda disposição e transpiração dentro de campo.

No último fim de semana, o Vasco dominou o Santos no primeiro tempo, mas não foi capaz de fazer um gol. Desperdiçou até pênalti naquela ocasião. O filme se repetiu em boa parte da partida contra o Avaí. Ninguém empurra a bola para dentro do gol. Aí fica difícil. O Peixe foi fatal em São Januário e saiu com a vitória. Algo que o Avaí só não conseguiu, dentro de seus domínios, porque também é muito limitado.

