Los Angeles Lakers e Miami Heat fazem final de altíssimo nível na NBA

Miami Heat e Los Angeles Lakers fazem a grande final da NBA Crédito: NBA/Divulgação

Quando a bola subir estarão em quadra dois estilos diferentes, mas muito eficientes. O Lakers, comandado por ninguém menos que LeBron James, o melhor jogador do mundo na atualidade e já na lista dos maiores da história, tem o ritmo de jogo ditado pelo astro que tem o luxuoso auxílio de Anthony Davis. Já o Heat aposta no jogo coletivo que envolveu todos os rivais até aqui. Jimmy Butler é a referência na equipe que tem em Dragic e Adebayo coadjuvantes fundamentais.

Favorito ao título, o Lakers deixou para trás Portland Trail Blazers, Houston Rockets e um surpreendente Denver Nuggets na final da Conferência Oeste. Os triunfos do time da Califórnia tiveram protagonistas muito bem definidos: LeBron e Davis. Ambos acumulam ótimas atuações nos playoffs. O Monocelha garantiu um chute épico no estouro do cronômetro para assegurar uma das vitória nas finais de conferência. Já James colocou a bola debaixo do braço e marcou nove pontos seguidos nos minutos finais do jogo que garantiu o Lakers na grande final.

Por outro lado, o restante do elenco contribui pouco. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Danny Green, Javale McGee e Markieef Morris são muito irregulares. O armador Rajon Rondo e o pivô Dwight Howard são os mais constante até aqui. Sempre que mais de um coadjuvante vai bem, o Lakers vence sem sustos. Quando fica muito dependente de Lebron e Davis, o caminho até a vitória fica mais complicado.

Surpresa da final já que não estava na lista dos cotados nem para conquistar a Conferência Leste, o Miami Heat superou Indiana Pacers, o favorito Milwaukee Bucks, e o Boston Celtics. Jimmy Butler chama a responsabilidade na equipe, mas o ponto forte de Miami é o coletivo. Dragic, Adebayo, o calouro Tayler Herro e Duncan Robinson contribuem muito nas partidas.

Vindo do banco de reservas, Andre Iguodala é um defensor que pode complicar a vida de LeBron James, como já aconteceu em outras finais, quando o jogador de Miami atuava pelo Golden State Warriors. O elenco de apoio do Heat contribui mais e isso pode fazer a diferença para o time da Flórida.

EM BUSCA DA GLÓRIA

Dono de 16 títulos da NBA, o Los Angeles Lakers busca a 17º conquista para igualar o arquirrival Boston Celtics. O time da Califórnia não chegava à final havia dez anos e não vê a hora de sair da fila. Para isso vai contar com LeBron James que estará em sua décima decisão. O astro, que tem mais finais no currículo do que 27 times da liga americana, venceu três das nove finais que já disputou e busca aumentar seu número de títulos.