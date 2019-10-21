Filipe Souza
Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Libertadores é o desafio que resta ao Flamengo. Título do Brasileirão já é real

Nos onze jogos restantes no Brasileiro,  sete vão acontecer no Rio de Janeiro, e o Rubro-Negro ainda enfrentará rivais fragilizados pela frente como CSA, Ceará, Avaí e Botafogo

Publicado em 21/10/2019 às 15h13
Atualizado em 21/10/2019 às 15h13
Bruno Henrique abriu o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0. Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda nem acabou, mas já sabemos que o líder Flamengo abriu dez pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já escrevi por aqui que seria difícil tirar esta taça do Rubro-Negro, agora posso falar tranquilamente que ninguém mais tira, né?! Principalmente porque nos 11 jogos restantes (sete no Rio de Janeiro), o Fla terá rivais fragilizados pela frente como CSA, Ceará, Avaí e Botafogo.

Nesta semana, o foco obviamente se torna a Libertadores por conta da partida decisiva contra o Grêmio nesta quarta-feira (23), no Maracanã. A competição é o principal desafio do Flamengo nesta temporada e precisa de total atenção do elenco Rubro-Negro, que está apenas a dois jogos do título, mas serão duas partidas dificílimas. 

Diante do Grêmio, o Fla é favorito pelo bom momento e pelo futebol apresentado até aqui, que é superior ao que é jogado pelo time gaúcho. Entretanto, os comandados de Renato Gaúcho já provaram ser capazes de reverter situações adversas nesta mesma edição da Libertadores. Por isso a expectativa de um jogo muito disputado mesmo com o Grêmio longe de seu melhor momento. 

Caso o Rubro-Negro se classifique para a grande final, terá River Plate ou  Boca Juniors pelo caminho. Dois rivais de peso no futebol sul-americano. Ou seja: apesar do percurso restante ser curto, o grau de dificuldade é altíssimo tanto diante do Grêmio quanto numa possível final. O Brasileirão já pode ficar em segundo plano.

