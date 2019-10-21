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Futebol

Libertadores é o desafio que resta ao Flamengo. Título do Brasileirão já é real

Nos onze jogos restantes no Brasileiro,  sete vão acontecer no Rio de Janeiro, e o Rubro-Negro ainda enfrentará rivais fragilizados pela frente como CSA, Ceará, Avaí e Botafogo

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:13

Públicado em 

21 out 2019 às 15:13
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Bruno Henrique abriu o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda nem acabou, mas já sabemos que o líder Flamengo abriu dez pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já escrevi por aqui que seria difícil tirar esta taça do Rubro-Negro, agora posso falar tranquilamente que ninguém mais tira, né?! Principalmente porque nos 11 jogos restantes (sete no Rio de Janeiro), o Fla terá rivais fragilizados pela frente como CSA, Ceará, Avaí e Botafogo.
Nesta semana, o foco obviamente se torna a Libertadores por conta da partida decisiva contra o Grêmio nesta quarta-feira (23), no Maracanã. A competição é o principal desafio do Flamengo nesta temporada e precisa de total atenção do elenco Rubro-Negro, que está apenas a dois jogos do título, mas serão duas partidas dificílimas. 

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Diante do Grêmio, o Fla é favorito pelo bom momento e pelo futebol apresentado até aqui, que é superior ao que é jogado pelo time gaúcho. Entretanto, os comandados de Renato Gaúcho já provaram ser capazes de reverter situações adversas nesta mesma edição da Libertadores. Por isso a expectativa de um jogo muito disputado mesmo com o Grêmio longe de seu melhor momento. 
Caso o Rubro-Negro se classifique para a grande final, terá River Plate ou  Boca Juniors pelo caminho. Dois rivais de peso no futebol sul-americano. Ou seja: apesar do percurso restante ser curto, o grau de dificuldade é altíssimo tanto diante do Grêmio quanto numa possível final. O Brasileirão já pode ficar em segundo plano.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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