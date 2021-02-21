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Brasileirão

Flamengo tem a faca e o queijo mão para conquistar o Brasileirão

Rubro-Negro venceu o Internacional na tarde deste domingo (21) porque foi melhor. Agora precisa bater o São Paulo, seu maior algoz nesta temporada. Não vai ser fácil

Públicado em 

21 fev 2021 às 20:03
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Gabigol e Gerson
Gabigol comemora com Gerson o gol que garantiu a vitória sobre o Inter Crédito: Alexandre VIdal/Flamengo
No Brasileirão só interessa estar na ponta da tabela em uma rodada, a última. Não importa se Atlético-MG, São Paulo ou Internacional estiveram lá por mais tempo, ao bater o Colorado por 2 a 1, na tarde deste domingo (21), no Maracanã, o Flamengo assumiu a liderança faltando apenas um jogo para o término do campeonato e está com a faca e o queijo na mão para ser campeão.
Polêmicas de arbitragem à parte (expulsão de Rodinei e gol anulado de Pedro), assuntos que certamente serão abordados pelo colega Wallace Valente em sua coluna, o Flamengo derrotou o Internacional porque foi melhor. O time comandado por Rogerio Ceni foi mais competente e mereceu o resultado.

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Como esperado, o Flamengo entrou em campo para impôr seu ritmo de jogo, enquanto o Inter apostou em cadenciar a partida. Entretanto, o início do duelo se mostrou favorável ao Colorado, quando Gustavo Henrique (sempre ele) cometeu pênalti infantil em Yuri Alberto. Edenilson bateu firme para abrir o placar. Nesse momento do jogo, a casinha do time de Abel Braga já estava fechada, o que foi apenas potencializado pela vantagem no placar.
Só que o Flamengo tem um time muito talentoso e mesmo a dedicada marcação colorada não foi capaz de resistir ao melhor ataque do Brasileirão. Rodinei, que só entrou em campo graças a doação de um torcedor que contribuiu com a bagatela de 1 R$ milhão para o Inter pagar multa que permitia sua escalação, se tornou protagonista da partida. Primeiro ao ser batido em velocidade por Bruno Henrique, que só rolou para Arrascaeta bater para empatar o placar, e depois ao ser expulso no início do segundo tempo.
Com a expulsão de Rodinei, o gol que daria a vitória ao Flamengo era questão de tempo. E foi justamente pelo lado esquerdo do ataque, que Arrascaeta deu lindo passe para Gabigol bater de primeira para selar o resultado da partida. Diferente de outras partidas, Gabigol mostrou seu poder de fogo quando o Flamengo mais precisou. Na chance que teve, colocou a bola na rede.
Mesmo com um a menos, o Inter foi valente, vendeu caro e tentou chegar ao empate. Não conseguiu, mas fez um bom jogo dentro do que pode oferecer e sabe que ainda tem chances de levantar a taça. Terá que vencer o Corinthians e torcer para um tropeço do Flamengo diante do São Paulo. Resultados possíveis e que não surpreenderiam ninguém.
Por outro lado, o Flamengo tem tudo para conquistar o Brasileirão. Precisa derrotar o São Paulo para não ter que depender da partida do rival colorado. A missão não será fácil, mas o Rubro-negro tem futebol para sair de campo com a vitória e com a taça. Na quinta-feira (24), tudo pode acontecer.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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