Flamengo abre vantagem e VAR escancara falta de critérios da arbitragem

Mesmo com desfalques importantes, o Flamengo venceu e mostrou porque é o líder do Campeonato Brasileiro. Gabigol, Arrascaeta e Filipe Luís não jogaram, mas o elenco rubro-negro deu conta do recado. Bruno Henrique marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá. O atacante Vitinho, que está longe de ser um dos queridinhos da torcida, deu o passe para o gol decisivo, o que mostra que a reposição de peças do Flamengo é eficiente. Esse é um dos pontos fortes do time comandado por Jorge Jesus.

O Flamengo amassou a Chapecoense. Mais de 60% de posse de bola, 19 finalizações e um volume de jogo que não deu chance ao adversário, que possui um elenco limitado e pouco ameaçou a meta do goleiro Diego Alves. Em sua próxima partida, o Fla enfrenta o Atlético-MG no Maracanã e mais uma vez entrará favorito em campo.

Com 52 pontos, o Flamengo abriu vantagem de cinco pontos para o vice-líder Palmeiras, que tropeçou em casa ao empatar com o Atlético-MG em 1 a 1. Um resultado que pode custar caro na briga pelo título. Quem quer ser campeão não pode deixar de somar três pontos dentro de casa contra um time que não vem em boa fase.

Árbitro de Vídeo

O árbitro de vídeo segue como um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. Desculpe, vou me corrigir. Os árbitros seguem como protagonistas, o VAR é apenas um recurso mal utilizado pelos homens que sopram o apito. Dois lances muito parecidos chamaram a atenção nesta rodada.

No jogo entre CSA e Avaí, o juiz Anderson Daronco (RS) marcou um pênalti polêmico a favor do time da casa. O lateral direito tocou levemente o atacante Ricardo Bueno pelas costas. Após uso do árbitro de vídeo, foi confirmada a penalidade para o CSA. Na partida entre Palmeiras e Atlético-MG um lance similar não terminou na marca fatal. O volante Felipe Melo empurrou Igor Rabello pelas costas dentro da área e o lance sequer foi para análise.

A cada rodada fica escancarado que não há critério na arbitragem brasileira. Lances parecidos recebem análises diferentes de acordo com a equipe responsável por cumprir as regras do jogo. Não há um padrão do que é ou não é interpretativo, do que merece ou não análise de árbitro de vídeo. E ainda tem a verificação de impedimento que nem sempre consegue precisar os lances ao expectador. Lamentável!

