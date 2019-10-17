Emoção até os últimos minutos para Flamengo e Palmeiras

Reinier marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza; e Felipe Melo garantiu a vitória do Palmeiras em cima da Chapecoense. Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo e Alex Silva/Agência Estado

O Campeonato Brasileiro pode não ter o melhor nível técnico do mundo, mas tem seus momentos eletrizantes e de equilíbrio. Talvez equilíbrio seja até uma palavra forte para os dois principais jogos da noite desta quarta-feira (16). Fato é que os azarões quase conseguiram surpreender os favoritos. Flamengo e Palmeiras venceram Fortaleza e Chapecoense, respectivamente, mas tiveram que lutar até o fim.



Mesmo cheio de desfalques, o Flamengo entrou em campo favorito para enfrentar um Fortaleza que briga para se afastar da zona de rebaixamento. Entretanto, a vitória passou longe de ser uma tarefa fácil. O Rubro-Negro esbarrou na postura defensiva e reativa do time da casa, e também sentiu a ausência de suas principais peças. O volume e a intensidade dos comandados de Jorge Jesus não conseguiu ser tão eficiente como é na maioria das partidas. Méritos do Fortaleza, que ainda conseguiu abrir o placar em lance de pênalti observado pelo árbitro de vídeo.

Para vencer o jogo por 2 a 1, o Flamengo mostrou um diferencial de time que quer buscar o título a todo custo. Ganhou na marra. Se não estava em seu melhores dias, pressionou e venceu no abafa. Teve gol do Gabigol, de pênalti após o auxílio do VAR e teve uso do famigerado "latereio", que resultou em bola na rede. Reinier decidiu para o Rubro-Negro e colocou mais três pontos na conta: é o que interessa. O Fortaleza engrossou, mas não teve jeito. Já falei por aqui que vai ser difícil tirar a taça do Flamengo, que segue oito pontos à frente do segundo colocado.

Enquanto o Flamengo se virava contra o Fortaleza, o vice-líder Palmeiras teve que suar sangue para derrotar a Chapecoense, lanterna do Brasileirão. Precisou ir até os 54 minutos do 2° tempo para vazar a pior defesa do campeonato e vencer por 1 a 0. Foi um massacre em posse de bola e quantidade de finalizações, mas o Verdão não conseguia traduzir isso em gol. A reta final da partida foi dramática, o Alviverde tinha um jogador a mais em campo (Gum, zagueiro da Chape foi expulso), porém não era capaz de chegar às redes. No fim, gol de um improvável Felipe Melo, após boa jogada de Dudu, responsável de quase todas as jogadas ofensivas da equipe paulista.

O Palmeiras segue na caça ao Flamengo, mas apresenta um futebol muito pobre. Saiu Felipão, entrou Mano Menezes e o estilo de jogo continua engessado e pouco criativo. Com o elenco que tem, o Verdão tinha que jogar muito mais bola do que mostra até aqui no Brasileirão. Pelo menos ainda mantém o campeonato vivo.

Ribamar marca um golaço e Vasco supera o Botafogo

Ribamar comemora gol durante a partida Vasco x Botafogo. Crédito: Ide Gomes/Agência Estado

Em clássico disputado quase a luz de velas em São Januário (que iluminação é essa???), O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1 e chegou a três jogos sem derrotas no Brasileirão. Ciente que seu objetivo é apenas não ser rebaixado, o Gigante da Colina segue a cartilha de Vanderlei Luxemburgo à risca e vai alcançando sua meta. Inclusive, hoje, está mais perto do G-6 do que do Z-4. É permitido sonhar? Ainda não. Principalmente porque o menino Talles Magno se apresentou à seleção sub-17 e vai desfalcar o cruz-maltino em mais alguns jogos.

O Vasco fez dois gols em 17 minutos. Mais uma revelação das categorias de base, o volante Bruno Gomes abriu o placar. Poucos minutos depois, Ribamar fez um golaço. A vantagem tranquilizou o elenco, que viu o Botafogo descontar no placar em cabeçada de Marcelo Benevenuto. Daí em diante o jogo foi bastante equilibrado. O Glorioso apertou, mas esbarrou em suas limitações técnicas e não conseguiu chegar ao empate. Já o Vasco fez um bom segundo tempo, mas parou nas boas defesas do goleiro Diego Cavalieri.

Este vídeo pode te interessar

Do lado cruz-maltino, Luxa segue utilizando muito bem a base do Vasco e criando boas alternativas para fazer um elenco limitado jogar razoavelmente bem e conquistar vitórias importantes. A entrada de Bruno Gomes e Felipe Ferreira no meio-campo se mostrou uma boa opção. No segundo tempo, Guarín provou que pode ser muito útil nesta reta final. Já no Botafogo, Alberto Valentim não teve a melhor das estreias e sabe que vai ter que trabalhar muito para fazer esse time jogar bem.

A Gazeta integra o Saiba mais