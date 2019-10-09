24ª Rodada pode ser decisiva na luta pelo título do Brasileirão

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser decisiva na luta pelo título da competição. Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (09). Já na quinta-feira (10), o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã. Basta o Rubro-Negro vencer o Galo e contar com uma vitória do Peixe para acumular oito pontos de vantagem e se distanciar ainda mais dos rivais na tabela do campeonato nacional.



Santos e Palmeiras prometem um jogo muito equilibrado, em que as duas equipes podem sair com a vitória. O Peixe, que ainda mantém vivo o sonho do título, vai entrar em campo muito motivado porque uma derrota pode significar o fim do sonho. Já o Verdão, que tropeçou no último jogo, não pode se dar ao luxo de não vencer mais uma vez.