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Polêmica

Tite esboça Seleção sem jogadores de clubes brasileiros e provoca ira geral

Boa parte dos jogadores de times brasileiros podem nem ter uma chance nos amistosos contra Senegal e Nigéria, e vão desfalcar seus times em duas rodadas do Brasileirão

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 17:47

Públicado em 

08 out 2019 às 17:47
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Tite, técnico da Seleção Brasileira, está convivendo com críticas dos clubes brasileiros Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Seleção Brasileira está em Cingapura para disputar dois amistosos. Na próxima quinta-feira (10), enfrenta a seleção de Senegal, e no domingo (13) encara a Nigéria. Ambos os jogos acontecem às 9h (Horário de Brasília). Para essas duas partidas, o técnico Tite convocou sete jogadores que vão desfalcar suas equipes no Campeonato Brasileiro nas próximas duas rodadas:  os goleiros Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico-PR), o lateral-direito Daniel Alves (São Paulo), o zagueiro Rodrigo Caio (Flamengo), o meia Matheus Henrique (Grêmio) e os atacantes Gabigol (Flamengo) e Everton Cebolinha (Grêmio). 
Uma escolha muito questionável do técnico da Seleção, que sabe a importância da presença desses jogadores em suas equipes em um momento importante do principal campeonato nacional. A própria CBF, dona do produto, fecha os olhos para esse problema e oferece carta branca para Tite interferir diretamente no desempenho dos clubes brasileiros, que atuarão desfalcados em partidas importantes. 

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Não satisfeito em provocar a insatisfação dos clubes com a convocação, Tite pode inflamar esse sentimento ainda mais.  No treino da Seleção para o primeiro amistoso, ele esboçou a equipe titular com dez jogadores que atuam na Europa e apenas um que atua no futebol nacional: Daniel Alves. Ou seja, boa parte dos jogadores de times brasileiros podem nem ter uma chance de jogar nas partidas  ou terão poucos minutos em campo, como já aconteceu em outras oportunidades.  
Perde o Brasileirão por não ter bons jogadores por duas rodadas e perdem os clubes por ficarem desfalcados. Tudo isso para amistosos contra seleções que estão longe de um patamar interessante no futebol internacional.  Dois jogos que pouco ou nada vão agregar à Seleção.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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