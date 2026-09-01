Operação investiga relação de jogadores capixabas com traficante preso

A operação “A Tropa”, realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo na segunda-feira (31), investiga a relação de dois jogadores capixabas com o traficante Ruan de Freitas Camargo Cruz, apontado como executor de um assassinato no ES (leia mais abaixo os detalhes do crime). David Corrêa, atacante do Vasco da Gama, e Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral-direito do Vila Nova, de Goiás, foram alvos de mandados de busca e apreensão durante a ação.





A investigação está sob segredo de Justiça e tramita na 4ª Vara Criminal da Serra. Além dos atletas e de Ruan, também foram alvos da operação Edson Vander da Silva Junior, Raphael Marim de Lima e Arildo Alves de Oliveira.





Conforme a Secretaria da Justiça (Sejus):





Ruan de Freitas Camargo Cruz : está preso no Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, desde 20 de agosto de 2024 . Há registro dele pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano qualificado . A Sejus também informou registros anteriores entre 2017 e 2022.

está preso no Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, desde . Há registro dele pelos crimes de . A Sejus também informou registros anteriores entre 2017 e 2022. Edson Vander da Silva Júnior : também está no mesmo complexo prisional desde 20 de agosto de 2024 . Ele possui registros relacionados a homicídio qualificado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito .

também está no mesmo complexo prisional desde . Ele possui registros relacionados a . Arildo Alves de Oliveira : teve registro no sistema prisional entre 21 de janeiro e 21 de março de 2026 , relacionado a dívida de pensão alimentícia .

teve registro no sistema prisional entre , relacionado a . Raphael Marim de Lima: Não há registros.





Segundo apurou o telejornal RJ2, da TV Globo, a ação deflagrada na segunda-feira é um desdobramento da prisão de Ruan e busca esclarecer até onde vai a relação dos jogadores com o traficante. Os três seriam amigos de infância e conterrâneos (Serra, na Grande Vitória). Durante a apuração, a Polícia Civil teria encontrado no celular de Ruan conversas entre ele e os dois atletas.





A Polícia Civil capixaba informou que dois dos mandados foram cumpridos contra alvos que estavam soltos. Um deles foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Outros dois mandados foram cumpridos contra indivíduos que já estavam no sistema prisional.





A Operação “A Tropa” busca avançar na apuração da atuação do grupo criminoso e esclarecer a possível participação e o nível de envolvimento dos demais investigados.





No Rio de Janeiro, policiais civis do Espírito Santo e do Rio foram até a casa de David, na Barra da Tijuca, na manhã de segunda-feira. Dois celulares do jogador foram apreendidos. Ele acompanhou as buscas e, posteriormente, esteve na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), mas não prestou depoimento. Segundo o RJ2, o atleta pediu que o interrogatório fosse realizado em uma nova data.





Os policiais também foram ao Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, onde foram recebidos por dirigentes do clube. O lateral-direito Hayner, que defende o Vila Nova, também teve o celular apreendido durante a operação, em Goiânia.