Paguei US$ 19 mil a 'advogada dos milagres', mas acabei deportado dos EUA

A Ordem dos Advogados de Utah sugeriu que ela entrasse em contato com as autoridades locais, mas a polícia de Los Angeles não tinha jurisdição, já que a golpista dizia estar em Utah e a vítima morava no Colorado. Ela também denunciou o caso à equipe de combate a fraudes do banco no qual a impostora mantinha uma conta ativa, mas foi informada de que não poderiam fazer nada sem um boletim de ocorrência.