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Futebol

24ª Rodada pode ser decisiva na luta pelo título do Brasileirão

Dependendo dos resultados, Flamengo pode abrir oito pontos de vantagem do vice-líder e encaminhar o título  do campeonato nacional

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 19:17

Públicado em 

09 out 2019 às 19:17
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Bruno Henrique e Reinier, jogadores do Flamengo Crédito: Lance
A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser decisiva na luta pelo título da competição. Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (09). Já na quinta-feira (10), o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã. Basta o Rubro-Negro vencer o Galo e contar com uma vitória do Peixe para acumular oito pontos de vantagem  e se distanciar ainda mais dos rivais na tabela  do campeonato nacional. 
 Santos e Palmeiras prometem um jogo muito equilibrado, em que as duas equipes podem sair com a vitória. O Peixe, que ainda mantém vivo o sonho do título, vai entrar em campo muito motivado porque uma derrota pode significar o fim do sonho. Já o Verdão, que tropeçou no último jogo, não pode se dar ao luxo de não vencer mais uma vez.  

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Já no outro duelo importante da rodada, o Flamengo é favorito contra o Atlético-MG, que apesar de ter tirado pontos do Palmeiras na última rodada, não deve surpreender mais uma vez. Mesmo com o desfalque de Gabigol e Filipe Luís, o time comandado por Jorge Jesus tem elenco para sair de campo com uma boa vitória. 
De acordo com o portal Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Flamengo tem 78% de chances de levantar a taça do Brasileirão, contra 16% de chances do Palmeiras, 4% do Santos e 12% do Corinthians. 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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