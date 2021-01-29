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Política estrangeira

O que representa a reeleição do presidente de Portugal

Além de uma vitória pessoal de Marcelo Rebelo de Sousa, reeleição também é satisfatória para grande parte do eleitorado na continuidade da dobradinha do presidente com o primeiro-ministro, Antonio Costa

Públicado em 

29 jan 2021 às 02:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente reeleito de Portugal Crédito: Presidência da República Portuguesa/Divulgação
No último domingo, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi reeleito. Ocupará por mais cinco anos a representação do Estado Português. Líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais, Marcelo foi reeleito com 60,7% dos votos, evitando assim, o segundo turno. Na segunda posição ficou a candidata do Partido Socialista, Ana Gomes, com pouco mais de 13% de preferência do eleitorado.
O fato que infelizmente chamou atenção nessa eleição presidencial em Portugal foi o número de abstenções, o mais alto que já houve, com mais de 61%. Um crescimento de quase 10 pontos percentuais, em relação às eleições presidenciais de 2016. Não faltaram motivos para a população não ir às urnas. Primeiro, o sentimento de que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa venceria de qualquer forma a eleição. Segundo, o número de imigrantes portugueses a viver em outros países e, por fim, o desinteresse dos portugueses pelo quadro atual do sistema eleitoral.
De fato, essa abstenção também foi afetada pelo agravamento da terceira onda do coronavírus no país, com o aumento dos casos de infectados e das mortes pelo contágio da doença durante o período eleitoral. Entretanto, essa abstenção recorde também tem a ver com o desgaste e a fragilidade do próprio processo eleitoral português.

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Essa reeleição representa uma vitória pessoal do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Um candidato reconhecidamente de centro direita, que nessa eleição esteve acima de qualquer enquadramento político ideológico. E também, evidentemente, a satisfação de grande parte do eleitorado na continuidade da dobradinha Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, Antonio Costa. Embora nesse segundo mandato, o presidente tenderá a uma independência maior em relação ao governo do primeiro-ministro. Principalmente em relação ao combate e à gestão da pandemia e à questão da recuperação econômica.
Outro ponto importante é o crescimento do populismo da extrema-direita em Portugal, representado pelo terceiro colocado no pleito André Ventura, do Partido Chega, que obteve quase 500 mil votos, sufocando os partidos de centro-direta como PSD e CDS. O próximo desafio será a eleição para as prefeituras e um novo cenário poderá ser desenhado no quadro partidário português.

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Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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