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Pandemia

Casos de Covid-19 disparam e Portugal propõe novo lockdown

O país de 10 milhões de habitantes tem registrado quase 10 mil casos diários nos últimos dias

Publicado em 

09 jan 2021 às 18:24

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:24

Portugal
Lockdown em Portugal deve ser votado na próxima quarta-feira (13) Crédito: Divulgação
Em meio à nova onda de casos de coronavírus, o governo de Portugal informou neste sábado (09) que pretende endurecer as restrições à movimentação de pessoas para conter o avanço da doença. O lockdown deve ser votado no Parlamento na próxima quarta-feira (13) e entrar em vigor no dia seguinte.
As medidas vão incluir o fechamento de todos os serviços não essenciais, mas escolas permanecerão abertas. "O que faremos é um confinamento muito próximo daquele que existiu durante os meses de março e abril, garantindo que não fecharemos nada que não tenha sido fechado da última vez", explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
O país de 10 milhões de habitantes tem registrado quase 10 mil casos diários nos últimos dias, o que já pressiona o sistema de saúde. Portugal soma 467 mil diagnósticos da Covid-19, com 7,5 mil mortes.

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