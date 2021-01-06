Parlamento de Portugal aprova renovação do estado de emergência

Vista área de Lisboa, capital de Portugal Crédito: Luiz Barucke/ Flickr

A Assembleia da República de Portugal aprovou nesta quarta-feira, 6, a renovação do estado de emergência até o dia 15 de janeiro a fim de permitir medidas de restrições mais rígidas contra a Covid-19, de acordo com publicação do Diário de Notícias.

Este se torna, assim, o oitavo pedido de estado de emergência que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submete à Assembleia - a última renovação ocorreu em 17 de dezembro de 2020.

A partir da aprovação dos parlamentares, a Constituição portuguesa permite que ocorra a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias durante a validade do estado de emergência.

Rebelo, que está em campanha pelo segundo mandato na presidência, anunciou nesta tarde que entrará em isolamento após ter contato com um membro da Casa Civil que testou positivo para covid-19.