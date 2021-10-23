É tendência: aprenda a usar a calça branca de um jeito fashion

Look com calça branca sempre cria um conflito na nossa mente, sem dúvida nenhuma. A gente associa a peça com a área da saúde, ou que o branco pode facilmente encardir com o passar do dia, ou ficar transparente, não é mesmo? E aí nossa a primeira opção é quase sempre um clássico jeans e até mesmo as calças pretas, mas e nos dias mais quentes? Quando queremos distância dos tons escuros e partimos em busca de tons mais claros para tentar amenizar as altas temperaturas!
Por isso hoje eu vou te mostrar que essa peça merece sim um lugarzinho ai no seu armário, afinal o branco e suas variações são versáteis e sempre trazem um ar de elegância e sofisticação para a produção, casando bem com qualquer peça que você já tenha.
Para trazer cor aos looks com calça branca, que tal investir em uma das peças tendências dessa estação? As camisas coloridas, verdes, rosas, laranjas e por aí vai.
As calças pantalona estão super em alta, além de confortáveis vão bem com quase qualquer produção para os dias mais quentes, aposte em croppeds e tênis para combinar.
E que tal adicionar mais uma tendência? A calça com o estilo descolado cut-out, uma camisa e um óculos statement, o look fica moderno e cheio de personalidade.