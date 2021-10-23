É tendência: aprenda a usar a calça branca de um jeito fashion

As calças pantalona estão super em alta, além de confortáveis vão bem com quase qualquer produção

Por isso hoje eu vou te mostrar que essa peça merece sim um lugarzinho ai no seu armário, afinal o branco e suas variações são versáteis e sempre trazem um ar de elegância e sofisticação para a produção, casando bem com qualquer peça que você já tenha.