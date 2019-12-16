Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uma calça, muitas opções

A calça pantalona não vai sair de moda no verão; Saiba como usar

Seu modelo fluido permite que todo look fique mais elegante, seja em produções mais despojadas, com camisetas, seja em looks mais arrumados com camisas de tecidos mais nobres

Públicado em 

16 dez 2019 às 10:26
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest
Uma coisa é certa: nós adoramos usar no verão peças leves e confortáveis. E se elas forem curinga, a ponto de transformar aquele visual básico em high-low, melhor ainda, né? Mas, muitas vezes, com tantos itens diferentões no guarda-roupa, esquecemos o quanto uma peça versátil e neutra pode também fazer a diferença nas produções do dia a dia.
Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest
E esse é exatamente o caso da calça pantalona. Seu modelo fluido permite que todo look fique mais elegante, seja em produções mais despojadas, com camisetas, seja em looks mais arrumados com camisas de tecidos mais nobres, como a seda, por exemplo.
Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest

Veja Também

Delineado colorido é tendência entre fashionistas; saiba como usar

Dicas da Nanda: nécessaire agora é usado como bolsa

O linho é o tecido tendência do momento; saiba como usar

Com o corte em A e, muitas vezes, superfluida e leve, a calça é ideal para visuais de trabalho ou para as produções de fim semana. Existem modelos estampados, coloridos e cheios de bossa. Esse é o tipo de calça que fica bem em todo formato de corpo, pois alonga as pernas e modela silhueta, sem apertar muito ou deixar o visual sem forma.  Confira as inspirações de looks. 
Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest
Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest
Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest
Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados