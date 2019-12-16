A calça pantalona não vai sair de moda no verão; Saiba como usar

Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest

Uma coisa é certa: nós adoramos usar no verão peças leves e confortáveis. E se elas forem curinga, a ponto de transformar aquele visual básico em high-low, melhor ainda, né? Mas, muitas vezes, com tantos itens diferentões no guarda-roupa, esquecemos o quanto uma peça versátil e neutra pode também fazer a diferença nas produções do dia a dia.

Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest

E esse é exatamente o caso da calça pantalona. Seu modelo fluido permite que todo look fique mais elegante, seja em produções mais despojadas, com camisetas, seja em looks mais arrumados com camisas de tecidos mais nobres, como a seda, por exemplo.

Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest

Com o corte em A e, muitas vezes, superfluida e leve, a calça é ideal para visuais de trabalho ou para as produções de fim semana. Existem modelos estampados, coloridos e cheios de bossa. Esse é o tipo de calça que fica bem em todo formato de corpo, pois alonga as pernas e modela silhueta, sem apertar muito ou deixar o visual sem forma. Confira as inspirações de looks.

Calça pantalona; Aprenda os truques para usar no verão Crédito: Pinterest

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