Dicas da Nanda: nécessaire agora é usado como bolsa

Nécessaire usado como bolsa Crédito: Pinterest

O nécessaire usado como bolsa está roubando a cena por aí. A peça tem a função de arrematar qualquer produção e ser a protagonista do look. O toque casual da bolsinha não tira a elegância da roupa, muito pelo contrário, dá mais charme e personalidade.

E não pense que ela é vista apenas em produções noturnas. A bolsa também tem seu espaço e pode ser usada em diferentes momentos do dia. Superfofa e compacta, ela ainda é funcional, já que não permite a acumulação de coisas que, sabemos, acontece com as bolsas maiores.

E quando usada de algumas maneiras fora da caixa, como descombinando cores por exemplo, o resultado pode ficar ainda mais interessante e cheio de estilo. Vamos às dicas.

Fernanda Trindade mostra como usar o nécessaire como bolsa

Duas cores na mesma cartela de cores. Exemplo: uma camisa mais clarinha combinada a uma bolsa com cor da mesma família, só alguns tons acima. Dá pra brincar também com diferentes tons da mesma cor.

Investir em estampas bem coloridas e divertidas dão mais alegria ao visual, seja com peças mais básicas ou até outras superfashionistas.