Dicas da Nanda: nécessaire agora é usado como bolsa

O nécessaire usado como bolsa está roubando a cena por aí. A peça tem a função de arrematar qualquer produção e ser a protagonista do look. O toque casual da bolsinha não tira a elegância da roupa, muito pelo contrário, dá mais charme e personalidade.
E não pense que ela é vista apenas em produções noturnas. A bolsa também tem seu espaço e pode ser usada em diferentes momentos do dia. Superfofa e compacta, ela ainda é funcional, já que não permite a acumulação de coisas que, sabemos, acontece com as bolsas maiores.
E quando usada de algumas maneiras fora da caixa, como descombinando cores por exemplo, o resultado pode ficar ainda mais interessante e cheio de estilo. Vamos às dicas.
Fernanda Trindade mostra como usar o nécessaire como bolsa
Duas cores na mesma cartela de cores. Exemplo: uma camisa mais clarinha combinada a uma bolsa com cor da mesma família, só alguns tons acima. Dá pra brincar também com diferentes tons da mesma cor.
Investir em estampas bem coloridas e divertidas dão mais alegria ao visual, seja com peças mais básicas ou até outras superfashionistas.
Tenho dois modelos que amo, um é cheio de pelinhos, que deixo mais para as produções da noite, e o outro, mais descontraído, com uma estampa de bananinhas, que uso sem medo em várias produções no dia a dia. Que tal você tentar?