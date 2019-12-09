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Olhar divertido

Delineado colorido é tendência entre fashionistas; saiba como usar

A nossa colunista Fernanda Trindade explica quais são os melhores tons para olhos pretos e claros

Públicado em 

09 dez 2019 às 11:14
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

O delineador colorido é a nova febre das fashionistas; saiba como usar Crédito: Pinterest
Você já se rendeu ao delineador colorido? Às vezes, tudo o que a gente quer é dar uma ousada na maquiagem, mas sem deixá-la tão carregada. O delineador em gel colorido é uma alternativa mais cool à versão preta. Ele virou uma tendência fortíssima e já conquistou o coração de muita gente por aí. Pode apostar tranquilamente, que é o must have dos últimos tempos.
O delineador colorido é a nova febre das fashionistas; saiba como usar Crédito: Pinterest
Nos olhos castanhos ou pretos por exemplo, os tons frios como azul, verde e lilás são os que mais aparecem. Já nos olhos azuis as opções mais terrosas ou as mais intensas, como dourado e laranja, são as melhores apostas. Os olhos verdes funcionam bem com os tons de rosa ou vinho.
O delineador colorido é a nova febre das fashionistas; saiba como usar Crédito: Pinterest
O contraste fica lindo! E se você não tiver o delineador em casa, dá pra usar lápis de olho colorido e até mesmo batom. Eles cumprem super bem a função! Basta escolher o que mais combina com você. O delineado pode ser pink, verde, laranja, metalizado, com glitter e por aí vai. A combinação fica por sua conta!
O delineador colorido é a nova febre das fashionistas; saiba como usar Crédito: Pinterest
O delineador colorido é a nova febre das fashionistas; saiba como usar Crédito: Pinterest
O delineador colorido é a nova febre das fashionistas; saiba como usar Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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