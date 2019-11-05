O linho é o tecido tendência do momento; saiba como usar

Linho: aprenda a usar o tecido nos seus looks, por Fernanda Trindade Crédito: Arquivo pessoal

O linho é um tecido ideal para quem vive em um país tropical como o nosso, por ser de fibra natural, ele nos dá a liberdade de usar durante o dia todo de forma confortável e fresca. Além disso, o tecido é superchic para qualquer hora do dia, desde a modelagem mais simples até a mais complexa.

Linho: aprenda a usar o tecido nos seus looks, por Fernanda Trindade Crédito: Reprodução/ Pinterest

Os meu modelos preferidos são as calças de cintura alta misturadas a camisetas, camisas de botão ou tops. Elas são perfeitas para usar com flat ou tênis no fim de semana. Já para o office look, os saltos dão um ar mais sofisticado, opte pelas naked sandals para deixar a produção mais limpa, uma dica legal, é sempre deixar o peito do pé aparente, para alongar a silhueta.

Linho: aprenda a usar o tecido nos seus looks, por Fernanda Trindade Crédito: Reprodução/ Pinterest

Outro truque de styling para tirar a carinha de séria do tecido, é acrescentar acessórios descolados, seja com uma bolsa mais despojada, como essa que estou usando de bamboo, ou até mesmo com um mix de tornozeleiras divertidas.

Linho: aprenda a usar o tecido nos seus looks, por Fernanda Trindade Crédito: Reprodução/ Pinterest