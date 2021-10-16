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Moda

Cor verde é tendência para o próximo verão; veja como usar

A camisa na cor verde sem dúvida nenhuma é a mais nova peça queridinha do street style, mas ao que tudo indica, a cor promete dominar em calças, vestidos, bolsas e por aí vai

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

16 out 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência da cor verde
A cor promete dominar em calças, vestidos, bolsas e por aí vai Crédito: Reprodução Pinterest
O verde é uma cor tendência para o próximo verão. E não se engane, ele não está presente somente nos looks, essa cor virou um hit na decoração e até mesmo na make, versátil não é mesmo?
A camisa na cor verde sem dúvida nenhuma é a mais nova peça queridinha do street style, mas ao que tudo indica, a cor promete dominar em calças, vestidos, bolsas e por aí vai.
Tendência da cor verde
Tendência da cor verde Crédito: Reprodução Pinterest
As calças ou bermudas verdes são bem modernas e definitivamente vão trazer mais vivacidade ao visual, aposte em t-shirts ou croppeds para combinar.
Tendência da cor verde
Tendência da cor verde Crédito: Reprodução Pinterest
E nem preciso falar dos vestidos né? O nosso melhor amigo na estação mais quente, eles são aliados infalíveis quando o que mais queremos é um estilo fresco. Escolha um modelo acetinado e use com um tênis bem confortável!
Tendência da cor verde
Tendência da cor verde Crédito: Reprodução Pinterest
Caso a cor tendência não te agrade e você quer investir aos poucos, comece com acessórios pontuais no look, como uma boa bolsa ou cinto, por exemplo. Vale a tentativa!

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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