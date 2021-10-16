Cor verde é tendência para o próximo verão; veja como usar

A cor promete dominar em calças, vestidos, bolsas e por aí vai Crédito: Reprodução Pinterest

O verde é uma cor tendência para o próximo verão. E não se engane, ele não está presente somente nos looks, essa cor virou um hit na decoração e até mesmo na make, versátil não é mesmo?

A camisa na cor verde sem dúvida nenhuma é a mais nova peça queridinha do street style, mas ao que tudo indica, a cor promete dominar em calças, vestidos, bolsas e por aí vai.

Tendência da cor verde Crédito: Reprodução Pinterest

As calças ou bermudas verdes são bem modernas e definitivamente vão trazer mais vivacidade ao visual, aposte em t-shirts ou croppeds para combinar.

Tendência da cor verde Crédito: Reprodução Pinterest

E nem preciso falar dos vestidos né? O nosso melhor amigo na estação mais quente, eles são aliados infalíveis quando o que mais queremos é um estilo fresco. Escolha um modelo acetinado e use com um tênis bem confortável!

Tendência da cor verde Crédito: Reprodução Pinterest