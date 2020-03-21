União do mundo digital com o álcool gel: surge o ambiente do tudo à distância

Tempo de álcool em gel para evitar infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Covid-19 deve acelerar um processo que vinha crescendo aos poucos. Grande parte das atividades do mundo tendiam a ser realizadas à distância, separando as pessoas dos equipamentos, serviços e de outras pessoas, intermediados pelo mundo digital.

Todos partem para tentar acelerar seus processos de operação à distância. Escolas e universidades ampliam a educação à distância, empresas liberam empregados para o home office, reuniões passam a ser virtuais, o comércio de rua é trocado pelo eletrônico, seminários viram webinars, Netflix substitui cinemas, restaurantes ficam dependentes dos aplicativos.

Outras áreas também são impactadas. É a oportunidade para resolver o impasse medieval e corporativista que impede o crescimento da telemedicina e a operação offshore de poços de petróleo tende a ser feita de terra, sem gente embarcada.

Os bancos já operam muito à distância, mas as fintechs incomodam com uma operação mais desburocratizada e sem o custo fixo das agências. Em tempo de coronavírus, quem vai querer frequentar agências?

Nasce a nova civilização do álcool gel, onde a produção de maior fabricante brasileiro passa de 120.000 frascos por mês para 6 milhões em março, com ampliação de 50% da força de trabalho. É a velha história, enquanto uns choram outros vendem lenços.

É previsível que cresça a tecnologia da holografia, com reuniões de fantasmas digitais, nos fazendo acreditar nos teletransportes da ficção científica.

E se as eleições fossem agora? Como seriam as filas de votação? Talvez se acelerem as iniciativas de votação pela internet.

E as manifestações políticas? Algumas insufladas por políticos irresponsáveis ainda acontecem presencialmente, mas como se daria uma passeata digital, com tresloucados iletrados políticos pedindo AI-5 e intervenção militar? Com likes e emojis?