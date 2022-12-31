Polícia Federal: a necessária retrospectiva das ações em 2022

PF apreende de 450 kg de cocaína em casco de navio em porto de Aracruz Crédito: Aracruz | Divulgação

Quando chegamos a esta época, com a aproximação do fim do ano, somos praticamente compelidos a olhar para trás e fazer um balanço do que realizamos e do que deixamos de concluir, seja na vida pessoal, seja em nosso trabalho. Para nós, gestores públicos, o exercício da retrospectiva é valioso, pois além de nos permitir avaliar e corrigir os rumos da gestão, também facilita a prestação de contas à sociedade, destinatária final de todos nossos esforços.

Na área operacional, a PF no Espírito Santo deu um show! Realizamos grandes trabalhos em todas as áreas de nossa atribuição. Foram inúmeras operações contra os crimes ambientais ( tráfico de pau-brasil e tráfico de animais silvestres, por exemplo), contra a falsificação de dinheiro, contra os crimes cibernéticos (incluindo aqui, inúmeras investigações contra a exploração sexual de crianças e adolescentes) e contra o desvio de recursos públicos.

No combate ao tráfico de drogas, apreendemos quase 3 toneladas de cocaína . Apostando na estratégia de descapitalizar as organizações criminosas, tivemos R$ 49 milhões em sequestros deferidos judicialmente e mais de R$ 6 milhões em apreensões, recursos que estavam nas mãos de bandidos e que, após os trâmites legais, poderão ser utilizados pelo Estado brasileiro.

No campo administrativo, também prestamos serviços com alto grau de excelência à sociedade capixaba. Apenas a título de exemplo, vale mencionar o setor de imigração, responsável pela emissão de passaportes, e nossa área que tem a atribuição de fiscalizar as empresas de segurança privada.

Em 2022, emitimos mais de 56 mil passaportes e, pela primeira vez no novo aeroporto de Vitória, realizamos um ESAIA (Exercício de Simulação de Apoderamento Ilícito de Aeronave) e um ESAB (Exercício Simulado de Ameaça de Bomba). As simulações, que envolvem complexo planejamento e aparato logístico das inúmeras instituições que atuam nos aeroportos, são coordenadas pela PF e têm como objetivo treinar os atores para uma eventual situação de crise que possa ocorrer nos aeroportos ou a bordo de aeronaves.

Na área da segurança privada, registramos 832 procedimentos autorizativos de empresas, vistorias, renovação, aquisição de munição e vistoria em carros-forte (mais que dobramos o número de procedimentos, se comparados ao ano de 2021). Outro item importante que teve grande avanço se comparado com 2021 foram as homologações de turmas em escolas de formação de vigilantes. Foram 523 turmas em 2022, contra 147 em 2021.

Importante destacar que as atividades relativas à segurança privada têm grande importância estratégica, não só para o Estado, mas para o país. Apenas para se ter uma ideia da relevância do setor, há 3.14 milhões de vigilantes habilitados no Brasil, dos quais 497 mil estão diretamente contratados por empresas de segurança privada, quantitativo equivalente aos 480.300 policiais civis e militares da ativa no país, conforme dados publicados pelo Ministério da Justiça no ano de 2020.